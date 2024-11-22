بعد تحذيرات الأرصاد من طقس الأحد، نصائح اتبعيها مع أبنائك قبل النزول صباحا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من برودة الطقس يوم الأحد القادم وهو أول أيام الأسبوع الدراسي، حيث يذهب الطلاب إلى المدارس ما يلزم الأمهات باتخاذ التدابير اللازمة.

وتحرص الأمهات فى هذا الطقس على تدفئة الأبناء جيدا والحفاظ على التغذية السليمة التى تضمن الحفاظ على مناعتهم ما يحميهم من الأمراض المعدية.

نصائح يجب اتباعها مع أبناءك قبل النزول صباحا

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن هناك بعض النصائح التى يجب اتباعها مع الأبناء قبل نزولهم فى الطقس البارد حفاظا على صحتهم، منها:-

إعطاء الأبناء ربع كوب ماء دافيء عليه ملعقة عسل أبيض طبيعى ونصف ليمونة ويمكن استبدال الليمون باليانسون.

غسل أنف الطفل وتنظيفها بغسول محلول الملح.

غسل وجه الأبناء وتجفيفه قبل النزول من المنزل.

يجب أن يصطحب الأبناء معهم فى المدرسة فاكهة مثل البرتقال أو اليوسفي أو الجوافة.

لو الابن يعانى من سخونية أو كحة شديدة لا يذهب إلى المدرسة.

لو بدأ يرشح ويعطس نبدأ بإعطائه ملعقة دواء للحساسية مثل تلفاست أو زيرتك قبل النوم.

لو الطفل يعانى من حساسية الصدر يجب أن يصطحب معه بخاخته الوقائية قبل النزول.

الطقس البارد

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية في المدارس

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لحماية الطفل من الأمراض المعدية في المدارس، منها:

التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.

غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد، من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.

تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.

تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.

تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، مايحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.

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