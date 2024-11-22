الأرصاد الجوية: السيول ظاهرة خريفية وليست شتوية والمناطق الجبلية الأكثر عرضة.. منخفضي السودان الموسمي والبحر الأحمر وراء تشكلها.. وهذه حقيقة تأثرنا بظاهرتي النينو والنينا

تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار الأسبوع المقبل، مع دخول النصف الثاني لفصل الخريف، والذي يحمل بعض سمات فصل الشتاء على عكس النصف الأول الذي يحمل بعض سمات فصل الصيف.

حيث تبدأ درجات الحرارة فى الانخفاض، وتسقط الأمطار الغزيرة والتى قد تكون رعدية، بل تصل لحد السيول فى بعض المناطق، ويرجع ذلك بسبب وجود منخفض جوي شديد البرودة فى طبقات الجو العليا، مما يهيئ الفرصة لتكون السحب والعواصف الرعدية التي تتسبب في سقوط الأمطار المصحوبة بحبات الثلج على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

الأرصاد تكشف خريطة المناطق الأكثر عرضة للسيول

هيئة الأرصاد الجوية، أوضحت مع دخول فصل الخريف، خريطة المناطق الأكثر عرضة للسيول، وذلك حتى تستعد الأجهزة التنفيذية بالمحافظات التى ستشهد السيول باتخاذ التدابير اللازمة.

الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أكدت لفيتو، أن السيول ظاهرة خريفية وتتكون فى المناطق ذات الطبيعة الجبلية لذلك تكون سلاسل جبال الأحمر وسيناء ومناطق من الصعيد الأكثر عرضة للسيول خلال موسم الخريف.

ولفت إلى أن السيول ظاهرة خريفية وليس شتوية كما يعتقد البعض، حيث تتشكل السيول نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي أو امتداد منخفض البحر الأحمر مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وهذه المنخفضات تنشط أكثر خلال موسم الخريف، أما فصل الشتاء فيتسم بالأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى وقد تتكون السيول به ولكن قليلًا.

وأوضحت منار غانم عضو المركز الاعلامى بهيئة الأرصاد الجوية فى تصريحات خاصة لفيتو، أننا فى النصف الثانى من فصل الخريف، وقد تشهد البلاد حالات من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وكانت أول حالة تقلبات جوية فى خريف 2024 الأسبوع قبل الماضي، مشيرة إلى أن أي تتبؤ عن فصل الشتاء القادم سيكون غير دقيق.

وذلك لأن خرائط الطقس دائمًا في تغير مستمر لذلك من الممكن الحديث عن سمات فصل الشتاء بشكل عام وهي سقوط الأمطار الغزيرة وانخفاض درجات الحرارة، ولكن التنبؤ بمدى برودة الشتاء ومعدل درجات الحرارة عن الطبيعى فستظهر قبل بدايته بأسبوع حتى تكون دقيقة وأقرب إلى الواقع.

وعن تأثر مصر بظاهرة النينو، أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الاعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، أننا نتأثر حاليا بظاهرة النينيا وليس النينو، موضحة أن الظاهرتين عكس بعضهما البعض،لافتا إلى أننا تأثرنا العام الماضى بظاهرة النينو، مشيرة إلى أن ظاهرة النينو هى ارتفاع فى درجات حرارة سطح شرق ووسط المحيطات مما يعمل على ارتفاعات بدرجات الحرارة خاصة فى نصف الكرة الشمالى من الكرة الأرضية.

وأكدت أن الأكثر تأثرا بظاهرتين النينو والنينيا هي الدول القريبة من المحيطات أما ظاهرة النينيا هى انخفاض درجات الحرارة بسطح المحيط مما يعمل على انخفاض بمعدل درجات الحرارة بشكل طفيف جدا. وكلتا الظاهرتين طبيعية نتيجة لتيارات الهواء وتوزيعات ضغطية.

وأشارت منار غانم عضو المركز الاعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن النينو والنينيا من الظواهر الطبيعية وتأثيرها على المناخ ضعيف جدا، مشيرة إلى أن الأنشطة البشرية كانبعاثات الكربون وثاني أكسيد الكربون هي الأكثر تأثيرًا في المناخ وتعمل على تغييرات بالظواهر الجوية.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت حالة الطقس غدا الجمعة ، حيث يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وعلى جنوب البلاد،مائلا للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس ، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد و على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

تحذير من الشبورة المائية على هذه الطرق

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحية على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.

وتنشط الرياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة يومى الجمعة والسبت.

وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط خفيفة إلى معتدلة ويصل ارتفاع الامواج من 1:1.75 متر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى نشرة طقس الغد الجمعة أن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة ويصل ارتفاع الأمواج من 2:2.25 متر

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 18 والعظمى 27

العاصمة الإدارية: الصغرى 16 والعظمى 27

6 أكتوبر: الصغرى 15 والعظمى 26

بنها: الصغرى 17 والعظمى 26

الإسكندرية: الصغرى 14 والعظمى 26

العلمين الجديدة: الصغرى 15 والعظمى 25

مطروح: الصغرى 16 والعظمى 24

سيوة: الصغرى 13 والعظمى 26

كاترين الصغرى 07 والعظمى 20

بورسعيد الصغرى 16 العظمى 25

الزقازيق: الصغرى 17 والعظمى 27

الإسماعيلية الصغرى 15 والعظمى 26

السويس: الصغرى 15 والعظمى 26

شرم الشيخ الصغرى 19 والعظمى 28

الغردقة الصغرى 19 والعظمى 29

الفيوم: الصغرى 14 والعظمى 27

بنى سويف الصغرى 13 والعظمى 27

المنيا: الصغرى 13 والعظمى 27

أسيوط الصغرى 14 والعظمى 28

سوهاج الصغرى 13 والعظمى 28

الأقصر الصغرى 14 والعظمى 30

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