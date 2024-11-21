الأرصاد الجوية توجه تحذيرا للمواطنين بشأن الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة

حالة الطقس غدا، كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أحوال الطقس خلال الفترة المقبلة.

زيادة فترات سطوع أشعة الشمس

وقالت "غانم" خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "المحور": "سنشهد طقسا مشمسا خلال ساعات النهار حتى يوم السبت المقبل، مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وخلال فترات الليلة ستحضر البرودة بشكل واضح خاصة الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر".

الإصابة بنزلات البرد

وأضافت: “لا يجب الانخداع بأشعة الشمس وزيادة فترات السطوع خلال ساعات النهار حتى لا يتعرض الناس إلى الإصابة بنزلات البرد”.

الشبورة المائية الكثيفة

وحذرت "غانم" من الشبورة المائية الكثيفة التي تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية على الطرق السريعة والقريبة من المزروعات والمسطحات المائية، خلال ساعات النهار الباكر والليل المتأخر، حيث يجب توخى الحذر واتباع تعليمات المرور أثناء قيادة المركبات.



ولفتت إلى أنه بدءًا من يوم الأحد، سنشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة ونشاطا للرياح يزيد الإحساس بالبرودة.



متوسط درجات الحرارة المتوقعة عن الغد



كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:21

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى:14

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