انخفاض درجات الحرارة واضطراب حركة الملاحة، تحذير من طقس الأسبوع المقبل

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية الأسبوع المقبل، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، وتتمثل التقلبات الجوية في انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3:4 درجات مئوية على أغلب الأنحاء، ويصاحب ذلك نشاط للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

تحذير من ارتفاع الأمواج بالبحر الأبيض المتوسط

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه سيكون هناك اضطراب بحركة الملاحة البحرية بالبحر الأبيض المتوسط يوم الأحد المقبل حيث يصل ارتفاع الأمواج من 4:5 درجات مئوية وتصل سرعة الرياح من 60:85 كم فى الساعة.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارًا بالقاهرة الكبرى

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت حالة الطقس غدًا الجمعة، حيث يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وعلى جنوب البلاد،مائلا للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى الوجه البحري وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد و على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى: 17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:21

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 20



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى:14



تحذير من الشبورة المائية على هذه الطرق

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحية على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.

وتنشط الرياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة يومى الجمعة والسبت.

وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط خفيفة إلى معتدلة ويصل ارتفاع الأمواج من 1:1.75 متر.

تأثر مصر بظاهرة النينو

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى نشرة طقس الغد الجمعة أن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة ويصل ارتفاع الأمواج من 2:2.25 متر

وعن تأثر مصر بظاهرة النينو، أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الاعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، أننا نتأثر حاليا بظاهرة النينيا وليس النينو، موضحة أن الظاهرتين عكس بعضهما البعض.

ولفت إلى أننا تأثرنا العام الماضى بظاهرة النينو، مشيرة إلى أن ظاهرة النينو هى ارتفاع فى درجات حرارة سطح شرق ووسط المحيطات مما يعمل على ارتفاعات بدرجات الحرارة خاصة فى نصف الكرة الشمالى من الكرة الأرضية.

وأكدت أن الأكثر تأثرا بظاهرتين النينو والنينيا هي الدول القريبة من المحيطات أما ظاهرة النينيا هي انخفاض درجات الحرارة بسطح المحيط مما يعمل على انخفاض بمعدل درجات الحرارة بشكل طفيف جدًّا. وكلتا الظاهرتين طبيعية نتيجة لتيارات الهواء وتوزيعات ضغطية.

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