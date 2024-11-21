أخبار الرياضة اليوم: كولر يعلن قائمة الأهلي لمباراة الاتحاد.. محمد صلاح على رأس المرشحين للكرة الذهبية 2025.. أبرز غيابات الزمالك أمام المصري البورسعيدي

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن قائمة القلعة الحمراء، لمواجهة فريق الاتحاد السكندري المقرر لها غد الجمعة، ‏ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري، التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء غد الجمعة، ‏ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

كشفت شبكة جول العالمية، عن مفاجأة كبيرة، بتصدر النجم المصري محمد صلاح، لقائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية في العام المقبل 2025.

وفي العام الحالي 2024، تُوج الإسباني رودري نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بجائزة الكرة الذهبية، بعدما تفوق على الثنائي فينيسيوس جونيور، وجود بيلينجهام لاعبي ريال مدريد.

يرفض البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تعاقد الإدارة مع أي صفقات جديدة الميركاتو الشتوي المقبل دون موافقته.

وعلمت فيتو أن جوميز متحفظ على تعاقد الزمالك مع أي صفقة دون علمه، خاصة أن هذا الأمر حدث في الميركاتو الصيفي الماضي.

حرص كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري، على حضور جانب من المران الأساسي للفريق الأول للكرة بالنادي، والذي أقيم مساء اليوم الخميس على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة الزمالك بالجولة الثالثة من الدوري، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء بعد غدٍ السبت على ستاد الجيش ببرج العرب.

استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على قائمة القلعة الحمراء لمواجهة فريق الاتحاد السكندري المقرر لها غدا الجمعة، ‏ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري، التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء غد الجمعة، ‏ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

يستعد فريق الزمالك لخوض مباراة المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم السبت المقبل 23 نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.

وتأكد غياب عدد من لاعبي الزمالك عن مباراة المصري البورسعيدي وهو ما نعرضه خلال السطور التالية.

أعلن عمر سيد معوض، لاعب الأهلي السابق وريال بيتيس الإسباني الحالي، إصابته بقطع بالرباط الصليبي للمرة الثانية، وذلك بعد تعرضه لنفس الإصابة في الموسم الماضي.

وأعلن نجل سيد معوض لاعب منتخب مصر السابق إصابته، خلال منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام قائلًا:

تمكن الدولي المغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، من التفوق بصورةٍ رسمية على 14 منتخبًا من القارة السمراء، تستعد للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وحسب موقع "ترانسفير ماركت"، فإن قيمة أشرف حكيمي التسويقية والتي تبلغ (60) مليون يورو في الوقت الراهن، تتفوق على (14) منتخبًا من أصل (24) حجزت مقاعدها بصورة رسمية في نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة بالمغرب 2025.

جاء لاعبو منتخب المغرب في صدارة ترتيب أغلى اللاعبين قيمة تسويقية من بين أكثر من 500 لاعب ينتظر حضورهم في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 التي تحتضنها الأراضي المغربية نهاية العام المقبل 2025.

واختتمت مساء الثلاثاء الماضي، منافسات تصفيات كأس أمم أفريقيا لتسفر عن تأهل 24 منتخبا للنهائيات، يتقدمهم منتخب المغرب مستضيف البطولة، ومنتخب كوت ديفوار حامل لقب النسخة الأخيرة ومنتخب نيجيريا وصيفه، ومصر صاحبة الرقم القياسي بسبعة تتويجات.

تمكن نادي باريس سان جيرمان من تحصين نجمه الدولي المغربي أشرف حكيمي، عبر إقناعه بالاستمرار بملعب حديقة الأمراء لفترة أطول.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن الدولي المغربي وقع على عقد جديد، يضمن استمراره مع النادي الباريسي لـ4 سنوات أخرى مقبلة.

أعلن نادي سينسيناتي الأمريكي، مساء اليوم الخميس، التعاقد بشكل رسمي مع التوجولي كيفن دينكي مهاجم فريق سيركل بروج البلجيكي، بعقد يمتد حتى عام 2028.

ولم يكشف نادي سينسيناتي، النقاب عن قيمة الصفقة، لكن رابطة الدوري الأمريكي أشارت عبر موقعها، إلى أن دينكي سينضم للفريق مقابل 16.2 مليون دولار.

أخطرت هيئة التحكيم الإنجليزية، الحكم ديفيد كوت، بشبكة الدعم المتاحة له، في الوقت الذي يتواصل خلاله التحقيق معه بشأن اتهامه بسوء السلوك.

وقررت هيئة التحكيم، إيقاف الحكم الإنجليزي ديفيد كوت في 11 نوفمبر الجاري، في انتظار التحقيق معه بعد ظهور مقطع فيديو ظهر فيه وهو يدلي بتصريحات مهينة عن ليفربول ومدربه السابق يورجن كلوب.

اقترب 3 لاعبين سعوديين من الاحتراف في أندية أوروبية كبيرة، سواء في فترة انتقالات يناير القادم، أو سوق الانتقالات الصيفي المقبل، بعد احتراف سعود عبد الحميد مؤخرا في روما الإيطالي.

وانضم سعود إلى نادي روما الإيطالي في سوق الانتقالات الصيفي الماضي مقابل ما يقرب من 2.5 مليون يورو، وهو ما فتح الباب أمام عدد كبير من زملائه الشباب لاتخاذ نفس الخطوة.

كشف نادي إشبيلية الإسباني، أن نجمه المخضرم خيسوس نافاس، سيسدل الستار على مسيرته مع كرة القدم في 30 ديسمبر المقبل، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

وأوضح النادي الأندلسي أن هذا اليوم سيكون "اللحظة التي يودع فيها خيسوس نافاس، نادي إشبيلية".

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