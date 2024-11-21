الخميس 21 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كامل أبو علي يحضر مران المصري استعدادًا لمباراة الزمالك (صور)

المصري البورسعيدى،
المصري البورسعيدى، فيتو

حرص كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري، على حضور جانب من المران الأساسي للفريق الأول للكرة بالنادي، والذي أقيم مساء اليوم الخميس على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة الزمالك بالجولة الثالثة من الدوري، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء بعد غدٍ السبت على ستاد الجيش ببرج العرب.

كامل أبو علي يزور مران المصري 


هذا وقد رافقه خلال حضور المران محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الفريق، حيث كان في استقبالهما الكابتن علي ماهر المدير الفني للفريق ، وكذا أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ومسئولي المهمات واللاعبين.

 

وخلال كلمته للاعبين قبيل انطلاق المران أكد كامل أبو علي للاعبين ضرورة مواصلة بذل الجهد والعرق خلال المباريات المقبلة من أجل اسعاد جماهير المصري العظيمة،  مؤكدًا أن مجلس إدارة النادي المصري لا يدخر وسعًا من أجل تلبية كافة متطلبات الفريق ولذلك فعلى الجميع داخل الفريق أن يبذل قصارى الجهد من أجل تحقيق الطموحات الكبيرة للجميع داخل القلعة الخضراء، معربًا عن ثقته في قدرة الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن علي ماهر على قيادة اللاعبين لتحقيق نتائج طيبة خلال الفترة القادمة ومعربًا كذلك عن ثقته الكاملة في اللاعبين المطالبين بالتعبير عن امكاناتهم الفنية والبدنية الكبيرة والتي جعلتهم محل إشادة الجميع..

ترتيب الزمالك والمصري بجدول الدوري


ويحتل فريق الزمالك المركز الثاني بجدول الدوري الممتاز برصيد 6 نقاط بينما يحتل المصري المركز الرابع برصيد أربع نقاط.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النادي المصري كامل ابو علي الزمالك الزمالك والمصري

مواد متعلقة

إنبي يتبنى مبادرة إنسانية لدعم أسرة لاعب كفر الشيخ

ثلاثي الفراعنة ينضمون لتدريبات بيراميدز (صور)

بيراميدز يفتح ملف تجديد عقد الكرتي

وعد كامل أبو علي للاعبي المصري حال الفوز على الزمالك

صدمة لـ علي ماهر قبل مواجهة الزمالك في الدوري

الدنمارك تتعادل مع صربيا وتضمن التأهل لربع نهائي دوري الأمم الأوروبية

دوري الأمم الأوروبية، تعادل صربيا والدنمارك سلبيا بالشوط الأول

كامل أبو علي يجتمع مع المدير الفني للمصري

الأكثر قراءة

كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز

المتحدث العسكري للسيسي: هون على نفسك، والرئيس باكيا: هما يومين على وش الدنيا (فيديو)

خبيرة مصرفية تكشف أسباب تثبيت الفائدة وتوقعاتها للتضخم وسعر الدولار بالفترة المقبلة (فيديو)

متى يتم الإعلان عن زيادة أسعار كروت الشحن وباقات الموبايل والإنترت؟ الشعبة ترد

السيسي لضابط بالقوات البحرية: مصر أمانة في رقابكم وإوعى تغرك حالتك (فيديو)

تراجع أسعار الذهب فى الصاغة قبل ساعات من اجتماع المركزي (آخر تحديث)

مشهد يثير الأحزان، كلب يبكي وينادي على صاحبه الغريق في النيل (فيديو)

رابط نتيجة الامتحان الإلكتروني لوظائف معلم مساعد لغة عربية

منوعات

المزيد

شاهد، لحظة سقوط سيارة من أعلى جسر في السعودية

أشعلت مواقع التواصل بعد مباراة تايسون وبول، فتاة الحلبة تخرج عن صمتها 

سفينة نوح، تركي يصطحب حيواناته المتنوعة أينما ذهب

مشهد يثير الأحزان، كلب يبكي وينادي على صاحبه الغريق في النيل (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز الأبيض اليوم الخميس بالسوق المحلى

كام كيلو السكر اليوم الخميس بالأسواق؟

فتح باب التقدم للراغبين في شغل وظيفة "مدير إدارة التحقيقات" بمديريات الأوقاف، اعرف الشروط

3.6 ألف دولار سعر طن النحاس اليوم الخميس في بورصة المعادن

المزيد

انفوجراف

حرمان سكان غزة من الحياة، دوافع الجنائية الدولية لاعتقال نتنياهو وجالانت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الحزن درجة من درجات الوصول إلى الله؟، خالد الجندي يجيب (فيديو)

معنى سابغات، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 11 من سورة سبأ

دعاء ليلة الجمعة، أدعية فيها الخير والبركة

المزيد
الجريدة الرسمية