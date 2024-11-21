أشرف حكيمي يتفوق تسويقيًا على 14 منتخبًا صعدوا لـ كأس أمم إفريقيا 2025

تمكن الدولي المغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، من التفوق بصورةٍ رسمية على 14 منتخبًا من القارة السمراء، تستعد للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

قمة أشرف حكيمي السوقية تتفوق على 14 منتخبًا في كأس أمم إفريقيا 2025

وحسب موقع "ترانسفير ماركت"، فإن قيمة أشرف حكيمي التسويقية والتي تبلغ (60) مليون يورو في الوقت الراهن، تتفوق على (14) منتخبًا من أصل (24) حجزت مقاعدها بصورة رسمية في نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة بالمغرب 2025.

وبات المدافع المغربي منفردًا أغلى من (14) منتخبًا في كأس أمم إفريقيا المقبلة، وهي تونس (53) مليون يورو، أنجولا (53) مليون يورو، جنوب إفريقيا (35) مليون يورو، الجابون (33) مليون يورو، موزمبيق (28) مليون يورو، زيمبابوي (24) مليون يورو، غينيا الاستوائية (21) مليون يورو، جزر القمر (18) مليون يورو، بنين (18) مليون يورو، زامبيا (11) مليون يورو، أوغندا (3) ملايين يورو، تنزانيا (3) ملايين يورو، السودان (2) مليون يورو، وبوتسوانا (1) مليون يورو.

ترتيب أشرف حكيمي عالميا وأفريقيا من ناحية القيمة السوقية

ويحتل حكيمي في الوقت الراهن المركز (58) ضمن أغلى لاعبي العالم على الإطلاق، بقيمة تسويقية تصل إلى (60) مليون يورو، علمًا أن أغلى اللاعبين العالميين على الإطلاق هم إيرلينج هالاند وفينيسيوس جونيور بقيمة تسويقية تصل إلى (200) مليون يورو.

وعلى صعيد القارة الأفريقية السمراء، يحتل حكيمي المركز الثاني في قائمة أغلى اللاعبين الأفارقة، خلف النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم جالطة سراي التركي الذي تبلغ قيمته التسويقية الحالية (75) مليون يورو.

وانعكست قيمة النجم المغربي المرتفعة بصورة إيجابية على منتخب أسود الأطلس، الذي بات أغلى منتخب يشارك في كأس أمم أفريقيا المقبلة، بقيمة تسويقية إجمالية للاعبيه بلغت (333) مليون يورو، يشكل حكيمي (18%) من نسبتها.

جدير بالذكر أن أشرف حكيمي يعيش موسمًا مثاليًا، حيث يعد اللاعب الأفضل تقييمًا في الدوري الفرنسي حتى الآن بمتوسط بلغ (7.93) وفقًا لموقع "سوفا سكور" المتخصص، ورغم تقدم سان جيرمان في مفاوضات التمديد له، ما زالت هناك تكهنات عن إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد أو ليفربول أو مانشستر سيتي الصيف المقبل.

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