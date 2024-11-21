كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز

استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن قائمة القلعة الحمراء ، لمواجهة فريق الاتحاد السكندري المقرر لها غد الجمعة، ‏ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري

حراسة المرمى: محمد الشناوي- مصطفى شوبير- حمزة علاء.



خط الدفاع: خالد عبد الفتاح- رامي ربيعة- ياسر إبراهيم- أكرم توفيق- يحيى عطية الله- كريم الدبيس.



خط الوسط: مروان عطية- رضا سليم- بيرسي تاو- حسين الشحات- عمرو السولية- محمد مجدي "أفشة"- إمام عاشور- عمر الساعي - طاهر محمد طاهر - أحمد نبيل "كوكا".



خط الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا"- سمير محمد.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري، التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء غد الجمعة، ‏ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

تفاصيل مران الأهلي الختامي استعدادا للاتحاد السكندري

بدأ المران بفقرات بدنية قادها أندرياس إندويا مخطط الأحمال، بينما خاض حراس الفريق مرانًا قويًّا، ضمن البرنامج الذي وضعه ‏الجهاز الفني استعدادًا للمباراة.‏

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على تخصيص فقرات خططية متنوعة، قبل أن يجري تقسيمة قوية في نهاية المران.‏

موعد مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري بالدوري المصري والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري في الثامنة مساء غد الجمعة على استاد السلام، ضمن مباريات الأسبوع الثالث من بطولة ‏الدوري.‏

كان الفريق قد استهل مشواره في الدوري بالفوز على سيراميكا كليوباترا بخمسة أهداف مقابل هدفين، ثم الفوز على زد بهدف دون ‏مقابل. ‏

ويواجه الأهلي فريق الاتحاد السكندري غدا الجمعة الموافق 22 من الشهر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً بالجولة الثالثة من بطولة الدوري.

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي والاتحاد السكندري عبر شاشة قنوات اون تايم سبورتس الناقل الحصري للدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط، فيما يأتي الاتحاد في المركز الثالث بنفس الرصيد ولكن فارق الأهداف في صالح الأهلي.

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