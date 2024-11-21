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رياضة

مهاجم إفريقي، نادي سينسيناتي يبرم أغلى صفقة في تاريخ الدوري الأمريكي

كيفن دينكي، فيتو
كيفن دينكي، فيتو

أعلن نادي سينسيناتي الأمريكي، مساء اليوم الخميس، التعاقد بشكل رسمي مع التوجولي كيفن دينكي مهاجم فريق سيركل بروج البلجيكي، بعقد يمتد حتى عام 2028.

ولم يكشف نادي سينسيناتي، النقاب عن قيمة الصفقة، لكن رابطة الدوري الأمريكي أشارت عبر موقعها، إلى أن دينكي سينضم للفريق مقابل 16.2 مليون دولار.

كيفن دينكي أغلى صفقة في تاريخ الدوري الأمريكي

وجرى التنويه إلى أن قدوم كيفن دينكي، البالغ من العمر 23 عاما، لن يكون انتقالا قياسيا لفريق سينسيناتي فحسب، بل سيكون أغلى صفقة في تاريخ الدوري الأمريكي.

وأوضحت رابطة الدوري الأمريكي أن أغلى صفقة في تاريخ البطولة حاليا كانت للأرجنتيني تياجو ألمادا، عندما انتقل إلى أتالانتا يونايتد عام 2022.

وكشف سينسيناتي أن دينكي سينضم رسميا للفريق، عندما يتم فتح نافذة الانتقالات الأولية في الدوري الأمريكي لعام 2025، علما بأن هناك خيار في العقد يسمح له الاحتفاظ باللاعب حتى 2029.

مسيرة دينكي في الملاعب 

ولعب دينكي 38 مباراة دولية مع منتخب توجو، سجل خلالها 9 أهداف، علما بأنه توج هدافا للدوري البلجيكي الموسم الماضي برصيد 27 هدفا، بفارق 8 أهداف أمام أقرب ملاحقيه، وأحرز 7 أهداف في 13 مباراة بالمسابقة هذا الموسم.

وقال كريس ألبرايت، المدير العام بنادي سينسيناتي "نحن سعداء بالترحيب بكيفن معنا. إنه مهاجم موهوب وشاب يتمتع بشخصية استثنائية".

وتابع "كان كيفن دينكي أحد أكثر المهاجمين إنتاجية في أوروبا على مدار العامين الماضيين، حيث أظهر لياقة بدنية عالية وقدرة على إنهاء الهجمات".

وأكد ألبرايت "إنها صفقة تاريخية لنادينا ودورينا، وهي بمثابة إشادة كبيرة لمجموعة الملاك لدينا، التي تواصل الاستثمار في طموح هذا النادي للتنافس على الألقاب".

 

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