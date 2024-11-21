الخميس 21 نوفمبر 2024
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رياضة

أبرز غيابات الزمالك أمام المصري البورسعيدي بالدوري

الزمالك
الزمالك

يستعد فريق الزمالك لخوض مباراة المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم السبت المقبل 23 نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب. 

وتأكد غياب عدد من لاعبي الزمالك عن مباراة المصري البورسعيدي وهو ما نعرضه خلال السطور التالية. 

غيابات الزمالك أمام المصري البورسعيدي 

وتأكد غياب عن الزمالك كل من محمد شحاتة ومحمد السيد لاعب خط الوسط، وسيدي ندياي، ومحمد حمدي،  ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي وأحمد حمدي. 

وسوف يخضع أحمد سيد زيزو ومصطفى شلبي لاختبار طبي، خلال الساعات القليلة المقبلة لحسم أمر مشاركتهما في المباراة المقبلة من عدمه.

تفاصيل مران الزمالك اليوم 

 خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية في منتصف الملعب، خلال مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب النادي استعدادًا لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.
وحرص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على تطبيق ما تم التدريب عليه خلال الفقرة الفنية في التقسيمة، ووجه المدير الفني  اللاعبين ومنحهم تعليمات باستمرار خلال هذه الفقرة.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم بعد حصول الفريق على راحة أمس الأربعاء من التدريبات الجماعية.

القنوات الناقلة لمباراة المصري 

 ومن المقرر أن تذيع قنوات أون تايم سبورت لقاء الزمالك والمصري.  

 

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