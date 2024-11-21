مصر سادسا، المغرب الأعلى قيمة سوقية لمنتخبات كأس أمم إفريقيا 2025

جاء لاعبو منتخب المغرب في صدارة ترتيب أغلى اللاعبين قيمة تسويقية من بين أكثر من 500 لاعب ينتظر حضورهم في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 التي تحتضنها الأراضي المغربية نهاية العام المقبل 2025.

واختتمت مساء الثلاثاء الماضي، منافسات تصفيات كأس أمم أفريقيا لتسفر عن تأهل 24 منتخبا للنهائيات، يتقدمهم منتخب المغرب مستضيف البطولة، ومنتخب كوت ديفوار حامل لقب النسخة الأخيرة ومنتخب نيجيريا وصيفه، ومصر صاحبة الرقم القياسي بسبعة تتويجات.

أغلى المنتخبات قيمة سوقية في كأس أمم أفريقيا 2025

ونشر موقع "ترانسفر ماركت" الدولي المتخصص في تقييم اللاعبين والأندية ماليا، وتحديد القيمة التسويقية لكل لاعبي كرة القدم في العالم، ترتيب أغلى المنتخبات المتأهلة لنهائيات (المغرب 2025) والذي تصدره نجوم منتخب أسود الأطلس الذين خطفوا الأضواء خلال التصفيات على الرغم من تأهلهم آليا باعتبار أن المغرب هو البلد المنظم.

وبفضل إبراهيم دياز نجم ريال مدريد وأشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان ونصير مزراوي نجم مانشستر يونايتد ويوسف نصيري مهاجم فنربخشة التركي، اكتسح منتخب أسود الأطلس سباق "القيمة التسويقية" لمنتخبات النسخة القادمة من النهائيات.

وأشار موقع ترانسفر ماركت إلى أن القيمة التسويقية للاعبي المغرب المشاركين في التصفيات وصلت إلى 361 مليون أورو، مع وجود 6 لاعبين تتجاوز قيمتهم التسويقية 20 مليون يورو يتقدمهم أشرف حكيمي أغلى لاعب مغربي بواقع 60 مليون يورو.

ويحتل المنتخب النيجيري، بفضل نجميه أديمولا لقمان لاعب أتالانتا الإيطالي وفيكتور أوسمين مهاجم جالطة سراي التركي، المركز الثاني في ترتيب أغلى منتخبات "الكان 2025" وذلك بإجمالي 333 مليون يورو.

ويعد فيكتور أوسمين أغلى لاعب إفريقي حاليا بما يناهز 78 مليون يورو يليه محمد صلاح وأشرف حكيمي بنحو 70 مليون يورو.

وجاء منتخب كوت ديفوار حامل اللقب، في المركز الثالث بقيمة تسويقية إجمالية تناهز 261 مليون يورو، يليه منتخب السنغال في المركز الرابع بقيمة 231 مليون يورو ثم المنتخب الجزائري بما يقارب 180 مليون يورو.

ويأتي منتخب مصر سادسا بإجمالي قيمة تسويقية تناهز 128 مليون يورو، باعتبار قيمة قائده، نجم ليفربول محمد صلاح، الذي يكاد يستحوذ مع هداف آينتراخت فرانكفورت عمر مرموش على النسبة الكبرى من القيمة التسويقية لمنتخب الفراعنة.

وكشف موقع "ترانسفر ماركت" أن الأرقام الحالية للقيمة التسويقية للمنتخبات المتأهلة للنهائيات ستتغير مع نهاية الموسم الحالي وقبل أشهر من خوض المسابقة.

وتأهلت 6 منتخبات عربية وهي المغرب والجزائر ومصر وتونس والسودان وجزر القمر للمرة الأولى في تاريخ كأس أمم إفريقيا، للنسخة المقبلة التي يستضيفها المغرب بين 21 ديسمبر 2025 و18 يناير 2026 بمشاركة 24 منتخبا.

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