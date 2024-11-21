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رياضة

أحدهم إلى ميلان، 3 لاعبين سعوديين يقتربون من الاحتراف في أوروبا

عبد الله رديف، فيتو
عبد الله رديف، فيتو

اقترب 3 لاعبين سعوديين من الاحتراف في أندية أوروبية كبيرة، سواء في فترة انتقالات يناير القادم، أو سوق الانتقالات الصيفي المقبل، بعد احتراف سعود عبد الحميد مؤخرا في روما الإيطالي.

وانضم سعود إلى نادي روما الإيطالي في سوق الانتقالات الصيفي الماضي مقابل ما يقرب من 2.5 مليون يورو، وهو ما فتح الباب أمام عدد كبير من زملائه الشباب لاتخاذ نفس الخطوة.

3 نجوم سعوديين يقتربون من أوروبا

وقال الإعلامي الرياضي أحمد الجدي: إن هناك اهتمامًا من جانب أندية أوروبية كبيرة بلاعبين سعوديين للانتقال إليهم خلال الفترة المقبلة.

وكشف أحمد الجدي، في عدة تغريدات عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، وجود اهتمام من نادي آي سي ميلان الإيطالي باللاعب عبد الله رديف.

وقال الجدي في تغريدة: "عبد الله رديف ضمن الأسماء المستهدفة للاحتراف الخارجي.. نادي آي سي ميلان الإيطالي من الأندية المستهدفة لذهاب اللاعب هناك".

وأشار الجدي إلى اقتراب حارس النصر السعودي من الاحتراف هو الآخر، وقال: نواف العقيدي ضمن الأسماء المستهدفة للاحتراف الخارجي، وقد نشاهده في أحد الدوريات الأوروبية قريبًا".

أما الاسم الأخير فهو أيمن يحيى، لاعب نادي النصر السعودي، إذ قال الجدي: "أيمن يحيى ضمن الأسماء المستهدفة للاحتراف الخارجي.. وقد نشاهده في أحد الدوريات الأوروبية قريبًا، والأقرب الدوري الإسباني".

يذكر أن هذه الأسماء ليست الوحيدة المطلوبة للاحتراف الخارجي، فقد رفض نادي الهلال، أمس الأربعاء، عرضًا إيطاليًا لضم لاعبه مصعب الجوير المعار إلى فريق الشباب السعودي، وأغلق الموضوع ورفض مناقشته، ولكن اللاعب لديه الرغبة في خوض تجربة الاحتراف، على غرار زميله السابق سعود عبد الحميد.

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عبد الله رديف نواف العقيدي أيمن يحيي ميلان روما الإيطالى سعود عبد الحميد

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