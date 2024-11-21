الخميس 21 نوفمبر 2024
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رياضة

عمر سيد معوض يعلن إصابته بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية

عمر سيد معوض
عمر سيد معوض

أعلن عمر سيد معوض، لاعب الأهلي السابق وريال بيتيس الإسباني الحالي، إصابته بقطع بالرباط الصليبي للمرة الثانية، وذلك بعد تعرضه لنفس الإصابة في الموسم الماضي. 

وأعلن نجل سيد معوض لاعب منتخب مصر السابق إصابته، خلال منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام قائلًا: "الله يعطي أصعب معاركه لأقوى جنوده، الحمد لله دائمًا وأبدًا، مقدر لي أن أتعرض للإصابة مرة أخرى في الرباط الصليبي للمرة الثانية في وقت قصير، لكن هذه المرة مختلفة، أنا راضٍ جدًا عن قضاء الله، والحمد لله أنه اختبار سهل مررت به من قبل، لذلك بإذن الله سأتعامل معه بطريقة أفضل وأسرع".

وتابع: "حان الوقت لإعادة البدء وإعادة الضبط وإعادة البناء وإعادة التركيز على حلمي، كل شيء يتعلق بالوقت وسأعود إلى الميدان إن شاء الله للقتال مرة أخرى، لقد خسرت الكثير في المرات السابقة لكن هذه المرة هي مجرد البداية ولن تنتهي حتى أفوز".

وكان اللاعب قد تعرض لنفس الإصابة ذاتها خلال الموسم الماضي عندما كان قريبا من التوقيع لناديه الحالي بيتيس بعد قضائه فترة معايشة رفقة الفريق قبل أن توقفه الإصابة عن الانتقال إلى النادي الإسباني في ذلك الوقت. 

والجدير بالذكر أن اللاعب انتقل مطلع الموسم الحالي إلى فريق ريال بيتيس بعدما أعلن النادي الأهلي الصفقة في بيان رسمي حينها.

 

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