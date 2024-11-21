العثور على سائح بريطاني ميتًا في "بالوعة للمياه" بتايلاند

عثر على سائح بريطاني ميتًا في بالوعة مياه الأمطار في جزيرة بوكيت بتايلاند، بعد ساعات من اختفائه أثناء إجازته العائلية.

وكان السائح خرج في وقت متأخر من مساء الثلاثاء لشرب الخمر بمفرده في باتونج، ولكن عائلته أبلغت عن اختفائه عندما لم يعد إلى الفندق، حيث كان يقيم، بعد الساعة 10 مساءً.

وفي صباح الأربعاء، بدأ البحث عن السائح المفقود، وتم استدعاء خدمات الطوارئ بعد اكتشاف جثته في بالوعة الصرف الصحي المفتوحة بالقرب من متجر Tawan Bike Shop في باتونج.

لا توجد أي مؤشرات على جريمة قتل

وبحسب «ارم»، تم العثور على جثته في الساعة 9:30 صباحًا، بعد أن تسببت كاميرات المراقبة في تحديد موقعه، حيث أظهرت الصور رايت وهو يقترب من بالوعة المياه التي تحمل مياه الأمطار من العواصف إلى البحر، قبل أن يتسلق حاجزًا بارتفاع متر واحد ويسقط فيه.

ويعتقد أن وقت وفاة السائح يتراوح بين خمس إلى ست ساعات قبل العثور عليه، وتشير التقارير المحلية إلى أن تشريح الجثة، الذي أجري في مستشفى فاشيرا بوكيت، لم يُظهر أي جروح أخرى أو آثار عنف، وأكدت السلطات أنه لا توجد أي مؤشرات على جريمة قتل.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان: "نحن نُقدم الدعم لعائلة الرجل البريطاني الذي توفي في تايلاند، ونحن على اتصال بالسلطات المحلية بشأن الحادث".

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