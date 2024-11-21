الخميس 21 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

العثور على سائح بريطاني ميتًا في "بالوعة للمياه" بتايلاند

تايلاند، فيتو
تايلاند، فيتو

عثر على سائح بريطاني ميتًا في بالوعة مياه الأمطار في جزيرة بوكيت بتايلاند، بعد ساعات من اختفائه أثناء إجازته العائلية.

وكان السائح خرج في وقت متأخر من مساء الثلاثاء لشرب الخمر بمفرده في باتونج، ولكن عائلته أبلغت عن اختفائه عندما لم يعد إلى الفندق، حيث كان يقيم، بعد الساعة 10 مساءً.

وفي صباح الأربعاء، بدأ البحث عن السائح المفقود، وتم استدعاء خدمات الطوارئ بعد اكتشاف جثته في بالوعة الصرف الصحي المفتوحة بالقرب من متجر Tawan Bike Shop في باتونج.

 

لا توجد أي مؤشرات على جريمة قتل

وبحسب «ارم»، تم العثور على جثته في الساعة 9:30 صباحًا، بعد أن تسببت كاميرات المراقبة في تحديد موقعه، حيث أظهرت الصور رايت وهو يقترب من بالوعة المياه التي تحمل مياه الأمطار من العواصف إلى البحر، قبل أن يتسلق حاجزًا بارتفاع متر واحد ويسقط فيه.

ويعتقد أن وقت وفاة السائح يتراوح بين خمس إلى ست ساعات قبل العثور عليه، وتشير التقارير المحلية إلى أن تشريح الجثة، الذي أجري في مستشفى فاشيرا بوكيت، لم يُظهر أي جروح أخرى أو آثار عنف، وأكدت السلطات أنه لا توجد أي مؤشرات على جريمة قتل.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان: "نحن نُقدم الدعم لعائلة الرجل البريطاني الذي توفي في تايلاند، ونحن على اتصال بالسلطات المحلية بشأن الحادث".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تايلاند الخارجية البريطانية وزارة الخارجية البريطانية جزيرة بوكيت باتونج الصرف الصحي

مواد متعلقة

أبعاده تقارب خمسة ملاعب للتنس، اكتشاف أكبر مرجان في العالم

باحثون يطورون روبوت ذكي لتنظيف المنازل والعمل في المصانع

نقل للمستشفى فور عودته للأرض، "ناسا" ترفض الكشف عن اسم رائد الفضاء "المصاب"

باحثون يكشفون أفضل طريقة لخفض شعور كبار السن بالوحدة

الأكثر قراءة

تهديد زيزو بالقتل يثير الغضب، مشجع الزمالك يعتذر ويناشد الإدارة لإعادته، والجمهور يطالب بالعقاب (فيديو)

ارتفاع سعر جرام الذهب قبل اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس

تفاصيل اجتماع السيسي بعدد من قادة القوات المسلحة بحضور وزير الدفاع ورئيس الأركان

قال بيقولوا السيسي عمل ايه، مدبولي يستمع لقصيدة من طالبة بالوادي الجديد (صور)

الراتب 50 ألف جنيه شهريًّا، الإمارات تعلن عن وظائف للمصريين وهذه الشروط وطريقة التقديم

السيسي يجتمع بعدد من قادة القوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024

هيئة البث الإسرائيلية بعد حكم الجنائية الدولية: نتنياهو وجالانت لن يستطيعا زيارة 120 دولة

منوعات

المزيد

العثور على سائح بريطاني ميتًا في "بالوعة للمياه" بتايلاند

أول لقاء بين أطول وأقصر امرأتين في العالم

صورة هاري ستايلز في جنازة ليام باين تثير تعاطف الجمهور

دبي تدخل موسوعة جينيس بإنتاج أكبر سبيكة ذهبية في التاريخ (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

يبدأ من 28 جنيها، أسعار الأرز الأبيض اليوم الخميس بالسوق المحلية

الراتب 50 ألف جنيه شهريًّا، الإمارات تعلن عن وظائف للمصريين وهذه الشروط وطريقة التقديم

جهزوا الشتوي قضي الأمر، الأرصاد تحذر من طقس الـ 72 ساعة القادمة

الرسوم والمستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سورة لقمان وسبب وصايا لقمان لابنه

ما حكم إخراج الفدية عن الصلوات الفائتة عن الميت؟ دار الإفتاء تجيب

بالأسماء، الأوقاف تعتمد 62 خطيبًا من المحالين للمعاش

المزيد
الجريدة الرسمية