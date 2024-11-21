قناع طبيعي يعيد نضارة البشرة وحيويتها

نضارة البشرة جزء من جمالها، لذا تحرص الفتيات على العناية بالبشرة حفاظا على جمال البشرة ما يعزز من جمالهن وجاذبيتهن.

ونضارة البشرة تحتاج التغذية السليمة وشرب الماء الوفير وتجنب التوتر والضغط العصبى، والأهم من ذلك الترطيب اليومى وتطبيق الوصفات الطبيعية.

قناع طبيعي يعيد جمال ونضارة البشرة

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناعا طبيعيا يعيد جمال ونضارة البشرة وحيويتها.

المكونات:-

ملعقة كبيرة من العسل

ملعقة كبيرة من عصير الليمون

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

ملعقة صغيرة من الطين الأخضر أو الأبيض

طريقة التحضير:

في وعاء صغير، امزجي العسل مع عصير الليمون وزيت الزيتون.

أضيفي الطين تدريجيًا وقلبي حتى تحصلي على خليط متجانس.

قومي بتنظيف وجهك جيدًا باستخدام غسول مناسب لبشرتك، ثم جففيه بلطف.

ضعي القناع على وجهك باستخدام أطراف أصابعك أو فرشاة ناعمة، مع تجنب منطقة العين.

اتركي القناع على وجهك لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر، ثم ضعي مرطبًا خفيفًا.

يفضل تطبيق هذا القناع مرتين أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.

تأكدي من إجراء اختبار حساسية للمكونات قبل تطبيق القناع على الوجه بالكامل.

باستخدام هذا القناع الطبيعي، يمكنك استعادة إشراقة بشرتك بشكل طبيعي وآمن.

نضارة البشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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