دبي تدخل موسوعة جينيس بإنتاج أكبر سبيكة ذهبية في التاريخ (فيديو)

سجلت دبي رقما قياسيا جديدا في موسوعة جينيس بإنتاج سبيكة ذهبية بوزن قياسي بلغ 300 كيلو جرام.

وكشف المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أمس الأربعاء، في منشور في صفحته الرسمية في منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن إنتاج سبيكة ذهبية بوزن قياسي يبلغ 300 كيلوجرام في دبي.

أكبر سبيكة ذهبية في التاريخ

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أشار المكتب إلى أنه جرى عرض السبيكة، التي أنتجها مصنع الإمارات لسك العملة، خلال الحفل الختامي لمؤتمر دبي للمعادن 2024، كذلك لفت إلى إدراج السبيكة في موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية كأكبر سبيكة ذهبية في التاريخ.

من جهته أشار رئيس مجلس الإدارة ومالك مصنع الإمارات للمسكوكات عيسى سعيد الفلاسي إلى "التزام المصنع بأعلى معايير الجودة، إلى جانب تسجيل رقم قياسي جديد باسم دبي⁩ وذلك من خلال إنتاج أكبر سبيكة ذهبية يزيد وزنها على 300 كيلوجرام ما يعكس مكانة دبي كمدينة للذهب".

Emirates Minting Factory sets a new world record for #Dubai by producing the largest gold bar, weighing over 300 kilograms. A Guinness World Records certificate was presented to commemorate this achievement during the closing ceremony of the Dubai Precious Metals Conference 2024. pic.twitter.com/0KBEhVQBNn — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) November 20, 2024

ويقدر ثمن السبيكة بنحو 25.755 مليون دولار، وذلك انطلاقا من أسعار الأصفر الرنان ليوم الخميس (21 فبراير 2024)، حيث يعادل سعر أونصة الذهب نحو 2670 دولار.

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