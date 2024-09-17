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حوادث

ذهب وألماس، تفاصيل سرقة فيلا نجل شقيق عمرو دياب

عمرو دياب
عمرو دياب

تمكنت أجهزة الأمن والبحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، من كشف غموض سرقة فيلا نجل شقيق الفنان عمرو دياب.

 

وكشفت التحريات أن المسروقات عبارة عن خاتم ألماس، وآخر ذهب، وجنيه ذهب، ومبلغ مالي 250 دولارا، وأن اللص تسلل أثناء غياب المبلغ عن المسكن.


تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من نجل شقيق المطرب عمرو دياب، يفيد باكتشافه سرقة فيلته في كمباوند شهير بدائرة القسم مدينة بدر.

 

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وتبين سرقة خاتم ألماس وجنيه ذهب و250 دولارًا.

 

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية مرتكب الواقعة.

 

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم ويعمل فرد أمن، واعترف بإرتكاب الواقعة إثر مروره بأزمة مالية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وجار  العرض على النيابة العامة.

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عمرو دياب كاميرات المراقبة كشف غموض مديرية أمن القاهرة

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