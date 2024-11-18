مع قدوم فصل الشتاء، يعاني الكثيرون من مشكلة قشرة الشعر بسبب انخفاض الرطوبة والطقس البارد الذي يؤدي إلى جفاف فروة الرأس.

وتحرص الفتيات على العناية الجيدة بالشعر خلال هذه الفترة لتجنب ظهور قشرة الشعر التى تؤثر على مظهر الشعر.

وصفة طبيعية تجنبك الإصابة بقشرة الشعر

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية تجنبك الإصابة بقشرة الشعر فى الشتاء.

المكونات:-

2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

5 قطرات من زيت شجرة الشاي

ملعقة صغيرة عصير الليمون

ملعقة صغيرة عسل نحل.

طريقة التحضير:

امزجي ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند مع 5 قطرات من زيت شجرة الشاي.

أضيفي ملعقة صغيرة من عصير الليمون وملعقة صغيرة من العسل إلى الخليط.

اخلطي المكونات جيدًا حتى تتجانس.

اخلطي المكونات جيدًا حتى تتجانس. دلكي الخليط برفق على فروة الرأس لمدة 5-10 دقائق.

اتركيه لمدة 30 دقيقة على الأقل (يمكنك تركه طوال الليل إذا كان لديك وقت).

اغسلي شعرك باستخدام شامبو مناسب.

يمكنك استخدام هذه الوصفة مرتين أسبوعيًا للحصول على نتائج فعالة ومستمرة، مما يساعد على الوقاية من القشرة ويعزز صحة شعرك خلال فصل الشتاء.

قشرة الشعر

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.