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ترامب يرحب بصناع المحتوي واليوتيوبرز في البيت الأبيض

ترامب،فيتو
ترامب،فيتو

ترحب قاعة جيمس برايدي للإيجاز الصحفي في البيت الابيض، خلال الولاية الثانية للرئيس المنتخب دونالد ترامب، بصناع المحتوى، للمرة الأولى في التاريخ الأمريكي.

ترامب يرحب بصناع المحتوي في البيت الابيض

ويعتزم ترامب منح اعتمادات لدخول البودكاسترز واليوتيوبرز وصناع المحتوى ونجوم المواقع الاجتماعية إلى القاعة، حيث يدلي المتحدث باسم البيت الأبيض، وأحيانًا الرئيس نفسه بتصريحات.

علاقة ترامب بوسائل الإعلام الكلاسيكية

ويعزو مراقبون الأمر إلى أن ترامب يعادي معظم وسائل الإعلام الكلاسيكية كما هي أيضا تعاديه، فهو لا يريد أن يكون الجناح الغربي في قصره الرئاسي ساحة للأعداء، حيث غرفة جيمس برايدي، التي سميت بهذا الاسم نسبة للسكرتير الصحفي لرونالد ريجان.

وبحسب موقع "أكسيوس" فإن ترامب خلال ولايته السابقة سعى إلى حظر وسائل إعلام عملاقة من المشاركة في المؤتمرات الصحفية غير المذاعة، على غرار نيويورك تايمز، وسي إن إن، وبي بي سي، وبوليتيكو.

يشار إلى أن القاعة ذات الـ49 مقعدًا، يتحكم بمن سيجلس عليها جمعية مراسلي البيت الأبيض WHCA، وهو ما قد يقود إلى الصراع حتى مع الجمعية نفسها.

 

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البيت الأبيض المتحدث باسم البيت الابيض اليوتيوبرز دونالد ترامب

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