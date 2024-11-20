ترامب يرحب بصناع المحتوي واليوتيوبرز في البيت الأبيض

ترحب قاعة جيمس برايدي للإيجاز الصحفي في البيت الابيض، خلال الولاية الثانية للرئيس المنتخب دونالد ترامب، بصناع المحتوى، للمرة الأولى في التاريخ الأمريكي.

ترامب يرحب بصناع المحتوي في البيت الابيض

ويعتزم ترامب منح اعتمادات لدخول البودكاسترز واليوتيوبرز وصناع المحتوى ونجوم المواقع الاجتماعية إلى القاعة، حيث يدلي المتحدث باسم البيت الأبيض، وأحيانًا الرئيس نفسه بتصريحات.

علاقة ترامب بوسائل الإعلام الكلاسيكية

ويعزو مراقبون الأمر إلى أن ترامب يعادي معظم وسائل الإعلام الكلاسيكية كما هي أيضا تعاديه، فهو لا يريد أن يكون الجناح الغربي في قصره الرئاسي ساحة للأعداء، حيث غرفة جيمس برايدي، التي سميت بهذا الاسم نسبة للسكرتير الصحفي لرونالد ريجان.

وبحسب موقع "أكسيوس" فإن ترامب خلال ولايته السابقة سعى إلى حظر وسائل إعلام عملاقة من المشاركة في المؤتمرات الصحفية غير المذاعة، على غرار نيويورك تايمز، وسي إن إن، وبي بي سي، وبوليتيكو.

يشار إلى أن القاعة ذات الـ49 مقعدًا، يتحكم بمن سيجلس عليها جمعية مراسلي البيت الأبيض WHCA، وهو ما قد يقود إلى الصراع حتى مع الجمعية نفسها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا