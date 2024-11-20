الأربعاء 20 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أول ظهور لـ خامنئي بعد أنباء عن تدهور صحته ودخوله المستشفى

خامنئي،فيتو
خامنئي،فيتو

ظهر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الأربعاء، عبر التلفزيون المحلي،وذلك بعد أنباء تداولتها وسائل إعلام أجنبية عن مرضه ودخوله المستشفى.

تفاصيل الحالة الصحية لخامنئي

وأعلن الموقع الإعلامي لـ خامنئي، أن المرشد الأعلى استقبل صباح اليوم في مكتبه جمعًا من طالبات الحوزات الدينية في إيران.

وقال خامنئي: إن الحوزة الدينية بحاجة إلى التحول، ولا يعقل أن يخرج مجالها عن الحكم الديني؛ لأن الله بعث النبي محمد ليحكم بالدين، ونظرًا لأن المجال ملزم بتوجيه المجتمع ولأن المجتمع يتقدم باستمرار، فيجب على الحوزة الدينية تحديث نفسها"، وفق تعبيره.

وكان خامنئي قد حث، أخيرًا، مجلس خبراء القيادة ضمنًا، بعدم التأخر في اختيار المرشد المقبل بعد وفاته، واعتبر أن النظام الإيراني لا يعتمد على أفراد، بما في ذلك القائد، وواجب ودور القائد هو "الحفاظ على اتجاه حركة النظام نحو أهداف الثورة الإسلامية"، بحسب قوله.

ووصف خامنئي في كلمة له، الخميس الماضي، مؤسسة خبراء القيادة بأنها من المؤسسات الأكثر ثورية، وقال إن سبب استخدام هذا التفسير هو دور الخبراء في اختيار القائد.

ويبلغ خامنئي من العمر 85 عامًا، ويعد رابع أقدم زعيم سياسي في العالم، وبعد زعماء أربع دول أفريقية ودولة صغيرة في جنوب آسيا، فهو سادس زعيم حي في العالم من حيث مدة ولايته.

شائعات تقديم مجتبى نجل خامنئي زعيما مستقبليا لإيران

وبدأت شائعات تقديم مجتبى نجل خامنئي كزعيم مستقبلي لإيران قبل نحو عقدين من الزمن، لكن منذ عام 2008 اكتسبت المزيد من القوة وتقدمت إلى حد أن اسمه الآن يسمع في الأوساط الإعلامية والسياسية كخيار رئيسي لخلافة والده.

وكان ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" تداولوا صورة للمرشد الإيراني علي خامنئي وهو في المستشفى، وزعمت أنه دخل في حالة غيبوبة.

وظهر خامنئي في الصورة بجهاز التنفس الاصطناعي، فيما تداولها مستخدمو الموقع على نطاق واسع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحالة الصحية لخامنئي المرشد الاعلي الايراني علي خامنئي المرشد الأعلى الإيراني إيران خامنئي

مواد متعلقة

نتنياهو يزعم: إسرائيل لا تريد الحرب مع إيران ونظام خامنئي مهووس بتدميرنا

خامنئي يوجه رسالة تهديد لإسرائيل والولايات المتحدة

بعد أول تدوينة، منصة "إكس" تحظر حساب خامنئي بالعبرية

خامنئي يوجه رسالة إلى حزب الله عبر رئيس مجلس الشورى الإيراني

الأكثر قراءة

غلق حضانة دار الرحاب بالغربية وإنهاء عمل صاحبة واقعة الاعتداء على الطفلة

أبرزها تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء وقانون المسئولية الطبية، 6 قرارات عاجلة لمجلس الوزراء

سرقة التيار تكلفك السجن والملايين، عقوبات صارمة بتعديلات قانون الكهرباء

انخفاض البطاطس والبصل، أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء في سوق العبور

سعر الدولار فى البنوك المصرية صباح الأربعاء 20 نوفمبر 2024

ماذا لو امتنع الزمالك عن إرسال لاعبيه إلى المنتخب؟.. تعرف على العقوبات

الزمالك يتفق مع زيزو على تجديد التعاقد

حصاد مشاركة الرئيس السيسي في قمة مجموعة العشرين بالبرازيل (فيديو)

منوعات

المزيد

حريق هائل يلتهم مصنعا للنسيج في المغرب

بأنفاسها الأخيرة، طفلة تكشف عن هوية مغتصبها وقاتلها بالأرجنتين

العلماء الروس يرصدون 8 توهجات شمسية قوية تسببت في خلل بشبكات الاتصالات

فتاة تشبه الكائن الفضائي تثير آلام العالم، الأطباء أكدوا وفاتها والقدر وهب لها الحياة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء في البورصات العالمية

انخفاض البطاطس والبصل، أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء في سوق العبور

أسعار الألومنيوم، السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأربعاء

يبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

بدون هزيمة.. أرقام منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عبد الفتاح العواري: السلام هو القاعدة الأساسية في الإسلام

رئيس جامعة الأزهر: الرسالات السماوية جاءت لتصون النفس البشرية وتعصم حرمتها

تفسير رؤية بناء بيت جديد في المنام وعلاقتها  بتحقيق الأمان والاستقرار

المزيد
الجريدة الرسمية