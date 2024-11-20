أول ظهور لـ خامنئي بعد أنباء عن تدهور صحته ودخوله المستشفى

ظهر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الأربعاء، عبر التلفزيون المحلي،وذلك بعد أنباء تداولتها وسائل إعلام أجنبية عن مرضه ودخوله المستشفى.

تفاصيل الحالة الصحية لخامنئي

وأعلن الموقع الإعلامي لـ خامنئي، أن المرشد الأعلى استقبل صباح اليوم في مكتبه جمعًا من طالبات الحوزات الدينية في إيران.

رهبر انقلاب ظهر امروز در دیدار اعضای جامعه‌الزهرا (حوزه علمیه بانوان):

حوزه‌های علمیه احتیاج به تحول دارند/ اینکه حوزه خود را از لوازم حاکمیت دینی بر کنار بدارد این نامعقول است چرا که خداوند پیامبر(ص) را برای حاکمیت دین فرستاده است. ۱۴۰۳/۸/۳۰ pic.twitter.com/MoKZUFAlSK — ریحانه 🇮🇷 (@khameneireyhane) November 20, 2024

وقال خامنئي: إن الحوزة الدينية بحاجة إلى التحول، ولا يعقل أن يخرج مجالها عن الحكم الديني؛ لأن الله بعث النبي محمد ليحكم بالدين، ونظرًا لأن المجال ملزم بتوجيه المجتمع ولأن المجتمع يتقدم باستمرار، فيجب على الحوزة الدينية تحديث نفسها"، وفق تعبيره.

وكان خامنئي قد حث، أخيرًا، مجلس خبراء القيادة ضمنًا، بعدم التأخر في اختيار المرشد المقبل بعد وفاته، واعتبر أن النظام الإيراني لا يعتمد على أفراد، بما في ذلك القائد، وواجب ودور القائد هو "الحفاظ على اتجاه حركة النظام نحو أهداف الثورة الإسلامية"، بحسب قوله.

ووصف خامنئي في كلمة له، الخميس الماضي، مؤسسة خبراء القيادة بأنها من المؤسسات الأكثر ثورية، وقال إن سبب استخدام هذا التفسير هو دور الخبراء في اختيار القائد.

ويبلغ خامنئي من العمر 85 عامًا، ويعد رابع أقدم زعيم سياسي في العالم، وبعد زعماء أربع دول أفريقية ودولة صغيرة في جنوب آسيا، فهو سادس زعيم حي في العالم من حيث مدة ولايته.

شائعات تقديم مجتبى نجل خامنئي زعيما مستقبليا لإيران

وبدأت شائعات تقديم مجتبى نجل خامنئي كزعيم مستقبلي لإيران قبل نحو عقدين من الزمن، لكن منذ عام 2008 اكتسبت المزيد من القوة وتقدمت إلى حد أن اسمه الآن يسمع في الأوساط الإعلامية والسياسية كخيار رئيسي لخلافة والده.

وكان ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" تداولوا صورة للمرشد الإيراني علي خامنئي وهو في المستشفى، وزعمت أنه دخل في حالة غيبوبة.

وظهر خامنئي في الصورة بجهاز التنفس الاصطناعي، فيما تداولها مستخدمو الموقع على نطاق واسع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا