الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

نتنياهو يزعم: إسرائيل لا تريد الحرب مع إيران ونظام خامنئي مهووس بتدميرنا

نتنياهو وخامنئي،
نتنياهو وخامنئي، فيتو

زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، أن تل أبيب لا تريد الحرب مع إيران.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، ادعى نتنياهو في رسالة للشعب الإيراني: "الحكومة الإيرانية تنفق المليارات على الحروب بدل التنمية.. ونظام خامنئي مهووس بتدمير إسرائيل بدلا من بناء إيران".

 

الانتخابات الأمريكية لا تؤثر في المصالح الوطنية الإيرانية

ويوم الجمعة، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن طهران لا تسعى إلى تصعيد التوتر في المنطقة لكنها في الوقت نفسه سترد على أي هجوم إسرائيلي عليها، مشيرًا إلى أن الانتخابات الأمريكية لا تؤثر في المصالح الوطنية الإيرانية.

وقال عراقجي في مقابلة صحيفة مع وسائل إعلام ألمانية: "لقد عبرنا بوضوح عن نهجنا، ونحن لا نسعى إلى تصعيد التوتر في المنطقة، ولكننا نعتبر من حقنا الرد على أي عدوان إسرائيلي جديد".

 

العدوان الإسرائيلي علي إيران

وأضاف أن "ردنا سيكون في الوقت المناسب وبالطريقة الصحيحة، وعلى هذا فإننا لا نتصرف إلا وفق مصالحنا، والانتخابات الأمريكية ولا أي عوامل أخرى تؤثر على مصالحنا الوطنية"، مشيرًا إلى أن "الانتخابات الأمريكية ليست مهمة بالنسبة لنا، فنحن نتبع سياساتنا الخاصة".


 

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