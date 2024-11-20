الأربعاء 20 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

باكستان تلاحق مافيا فريدة شوهت سمعتها في السعودية

معتمرون، فيتو
معتمرون، فيتو

فرضت السلطات في باكستان على طالبي تأشيرات العمرة التوقيع على تعهد خطي بعدم التسول خلال زيارتهم إلى السعودية.

وقالت تقارير صحفية باكستانية إن الحكومة بدأت تطبيق قواعد جديدة للحد من استغلال تأشيرات العمرة في التسول داخل المملكة العربية السعودية.

وتشمل هذه القواعد توقيع تعهد خطي من قبل المسافرين بعدم ممارسة التسول خلال زيارتهم، مع فرض إجراءات قانونية صارمة على المخالفين عند عودتهم إلى باكستان.

وفي إطار مكافحة هذه الظاهرة، بدأت السلطات الباكستانية في إنشاء قائمة سوداء تضم الأفراد المتورطين في استغلال تأشيرات العمرة لأغراض غير قانونية.

من جهتها، أعلنت وكالة التحقيقات الفيدرالية الباكستانية (FIA) عن القبض على أربعة وكلاء سفر في مدينة ملتان، كانوا يسهلون سفر الأشخاص إلى السعودية بغرض التسول مقابل عمولات مالية.

ونقل موقع "باكستان توداي" عن مصادر قولها إن الحكومة عازمة على معالجة هذه القضية، حيث أضرت مشكلة التسول بعلاقات باكستان مع المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى كبح جماح مافيا التسول التي شوهت صورة باكستان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باكستان تأشيرات العمرة السعودية التسول المملكة العربية السعودية

مواد متعلقة

من القروض إلى العمرة، 5 مفاجآت سارة من نقابة المعلمين للمدرسين وأبنائهم

السياحة تعلن شروطا صحية جديدة للراغبين في أداء العمرة، تعرف عليها

أقل سعر لبرامج العمرة بعد الزيادة الجديدة في تذاكر الطيران

بزفة شعبية، أهالي البدرشين يودعون 27 حافظًا للقرآن الكريم من الفائزين بأداء العمرة (صور)

الأكثر قراءة

السفير محمد الشناوي مُتحدثا رسميا جديدا باسم رئاسة الجمهورية

بث مباشر لمباراة البرازيل وأوروجواي في تصفيات كأس العالم 2026

الأرصاد تحذر من طقس اليوم: الأمطار الرعدية تتوسع وظاهرة جديدة خلال 24 ساعة

بحضور مديري الأمن، إجراء مراسم القرعة العلنية لموسم الحج 2025 بالقاهرة والشرقية ومطروح

أخبار مصر: الذهب يفاجئ العالم، تلقي طلبات الحج السياحي، الأرصاد تحذر، إحراج ماسك أمام ترامب، قرار مرتقب بشأن ملف محمد شوقي

باكستان تلاحق مافيا فريدة شوهت سمعتها في السعودية

بصمة ميسي وإنهاء عالمي لـ مارتينيز، الأرجنتين يتخطى بيرو بتصفيات كأس العالم (فيديو)

انخفاض أسعار القمح والدقيق المستوردين بالأسواق والمحلي يغضب المصريين

منوعات

المزيد

باكستان تلاحق مافيا فريدة شوهت سمعتها في السعودية

مقابل دولار واحد، منازل إيطالية للمنزعجين من فوز ترامب

مشهد مرعب، مصرع شاب مغربي بسبب صاعقة برق

بحضور ترامب وماسك، سبيس إكس تفشل في اختبار صاروخي (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

الأرصاد تحذر من طقس اليوم: الأمطار الرعدية تتوسع وظاهرة جديدة خلال 24 ساعة

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الألومنيوم السلندرات اليوم الثلاثاء

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

المنتخبات المتأهلة لأمم إفريقيا 2025 بالمغرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 20 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 20 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 20 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية