من القروض إلى العمرة، 5 مفاجآت سارة من نقابة المعلمين للمدرسين وأبنائهم

أعلنت نقابة المهن التعليمية تقديم قروض حسنة للمعلمين وأبنائهم بدون فوائد على 5 سنوات، وصرف إعانات صحية للمعلمين تصل إلى ٢٠ ألف جنيه تمنح لأصحاب ١٣ مرض من الأمراض المستعصية بناء على تقرير طبي من مستشفى حكومي وعدد من المستندات يتم فحصها من قبل لجنة متخصصة.

نقابة المعلمين

وأكدت نقابة المعلمين، أنه يتم صرف مبلغ ٤٠ ألف جنيه بخلاف الميزة التأمينية المقررة إلى ورثة المعلم الذي يتوفاه الله في حادث لا قدر الله، فضلا عن دعم رحلة العمرة للمعلمين، علاوة على التحديث المستمر لمصايف المعلمين بالإسكندرية ورأس البر بما يليق بالمعلمين وأسرهم.

كما أوضح خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بأن نقابة المعلمين فتحت باب التسجيل لبرنامج الماجستير والدكتوراه والدبلومة من جامعة القاهرة، للمعلمين.

برنامج الماجستير والدكتوراه والدبلومة من جامعة القاهرة للمعلمين

جاء ذلك خلال حفل تخرج وتسليم شهادات الدورة التدريبية رقم ٨٤ بعنوان " الأزمات والتفاوض " لمعلمي محافظة قنا، الذين اجتازوا هذه الدورة.

وأكد أن تلك البرامج تمت بالتعاون ما بين نقابة المعلمين والأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية، وباتفاق مع جامعة القاهرة.



وأعلن نقيب المعلمين، أنه يمكن للمعلم سداد مصروفات برنامج الماجستير أو الدكتوراه أو الدبلومة بالتقسيط بالاتفاق مع جامعة القاهرة، مشيرا إلى أنه كان على اتصال مع الدكتورة إيمان هريدي عميد كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، خلال الأيام القليلة الماضية لبحث كافة التفاصيل.

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