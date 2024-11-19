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رياضة

برنامج استشفائي للاعبين الدوليين، وهذا موعد انتظامهم في مران الأهلي

الأهلي
الأهلي

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة كولر مدرب الفريق برنامج استشفائي للاعبين الدوليين استعدادا لمباراة القلعة الحمراء والاتحاد السكندري وذلك عقب انتهاء مشاركتهم رفقة منتخب مصر في مباراتي كاب فيردي وبتسوانا في تصفيات الأمم الإفريقية. 

 وعقد مارسيل كولر جلسة مع أندرياس أندويا، مخطط أحمال الفريق لوضع خطة البرنامج الاستشفائي للاعبين الدوليين.   

وينتظم لاعبي الأهلي الدوليين في مران القلعة الحمراء المقرر أن يقتك غدا الاربعاء وذلك بعد انتهاء الراحلة السلبية التي حصل عليها لاعبي الأحمر لمدة 24 ساعة.

قرار جديد من طاهر محمد بشان مستقبلة مع الأهلي 

وقالت مصادر داخل الأهلي إن طاهر محمد طاهر تحدث مع بعض زملائه بشأن وجود بعض العروض الشفهية من أندية عربية وتحديدا من الدوري السعودي والقطري.
وأوضحت أن طاهر أكد لهم تركيزه الكامل حاليا في مسيرته مع الأهلي والتي قال عنها اللاعب بالحرف انها بدأت هذا الموسم فقط وتحديدا منذ مباراة سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري.


وقالت إن طاهر يتطلع لتحقيق مزيد من النجاحات مع الأهلي ويعتبر إن الموسم الحالي هو الاول له مع الفريق كما أنه يرغب في استمرار تألقه من أجل الحفاظ على فرص تواجده في حسابات المنتخب الوطني تحت قيادة حسام حسن.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

 ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات اليوم الثلاثاء وفقا لبرنامج الفريق الذي يأتي في إطار التحضيرات الفنية الخاصة بمباراة الاتحاد السكندري المقبلة المقرر لها الجمعة القادم. 

ويخضع وسام أبو علي مهاجم الأهلي لمزيد من الفحوصات الطبية في القاهرة عقب عودته من معسكر منتخب فلسطين من أجل الاطمئنان علي حالته بعد تعرضه للإصابة بكدمة قوية في الركبة.

الأهلي يتواصل مع وسام أبو علي للاطمئنان على إصابته لحين عودته للقاهرة

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الاتحاد السكندري الأهلي النادي الأهلي منتخب مصر تصفيات الامم الافريقية

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