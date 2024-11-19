أخبار الحوادث اليوم، تشغيل مدارس مرورية بالمنوفية والبحيرة، إحالة راقصة شهيرة للمحاكمة الجنائية، القبض على صاحب صيدلية بحوزته أدوية خاصة بالتأمين الصحي

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

أمرت النيابة العامة، بحبس المتهم بإنهاء حياة زوجته في كفر الشيخ، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات، من ضبط المديرة المسئولة عن شركة إنتاج فني بدون ترخيص بالعمرانية.

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالبحيرة لقيامهم بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات مكثفة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "دون ترخيص"، تحسبًا لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات ( حج – عمرة – سفارى ).

تبدأ وزارة الداخلية فى التشغيل الفعلى لـ 2 من المدارس المرورية لتعليم القيادة بمحافظتي "المنوفية والبحيرة".



تفاصيل مثيرة كشفتها التحقيقات في اتهام الراقصة دوسة، قبل إحالتها للمحاكمة الجنائية بتهمة التحريض على الفسق والفجور، وتعاطي المواد المخدرة.

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر لإحدى الدول عبر أحد المواني المصرية، تقدر قيمتها المالية بأكثر من مليار جنيه.



أهابت وزارة الداخلية، بالمواطنين عدم التعامل مع شركات السياحة الغير حاصلة على تراخيص خشية تعرضهم للنصب؛ وفى إطار قرب موسم الحج.

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في القبض على مالك صيدلية بالإسكندرية؛ لقيامه بتخزين أقراص أدوية طبية بقصد حجبها عن التداول لرفع أسعارها كذا التلاعب في الأدوية الخاصة بمنظومة التأمين الصحي.

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