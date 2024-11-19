بمليار جنيه، الداخلية تحبط تهريب كميات كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر لإحدى الدول (صور)

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر لإحدى الدول عبر أحد المواني المصرية، تقدر قيمتها المالية بأكثر من مليار جنيه.

إحباط تهريب كميات من عقار الكبتاجون المخدر بأكثر من مليار جنيه

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) اعتزام تشكيل عصابى يضم (عناصر إجرامية شديدة الخطورة ) جلب شحنة كبيرة من عقار "الكبتاجون" المخدر لتهريبها لخارج البلاد عبر أحد الموانئ البحرية لإحدى الدول بإستخدام سيارة نقل "براد".

وعقب تقنين الإجراءات ومن خلال الرصد والتتبع أمكن ضبط (أحد عناصر التشكيل) بكمين أعد خصيصًا له حال وصوله للميناء بالسيارة المشار إليها وباستخدام التقنيات الحديثة تبين استخدامه مخابئ سرية (أسطوانات هواء مكابس) بداخل جسم السيارة لنقل شحنة الكبتاجون تحت ساتر حمل السيارة لرسالة تصدير مشمولها المستندى "خضراوات وفواكه".. حيث تم استخراج الأقراص من الإسطوانات وتبين أنهم (800 ألف قرص مخدر لعقار "الكبتاجون").



وباستكمال تتبع باقى عناصر التشكيل العصابى وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط 4 عناصر بمحافظات (الإسماعيلية – شمال سيناء - مطروح).. وبحوزتهم (42 ألف قرص لذات العقار).. وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين آخرين "يحملان جنسية دول أخرى " - مقيمان خارج البلاد) بالتنسيق مع الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول ".

هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (أكثر من مليار جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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