ضبط 61 شركة سياحة غير مرخصة في حملة على شركات الحج والعمرة

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات مكثفة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "دون ترخيص"، تحسبًا لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات ( حج – عمرة – سفارى ).

الداخلية تشن حملة على شركات حج والعمرة

وأسفرت جهود قطاع شرطة السياحة والآثار بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريات الأمن خلال الآونة الأخيرة عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 61 مقرًا لشركات سياحية بـ 17 محافظة لمزاولتهم الأنشطة السياحية "دون ترخيص".



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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