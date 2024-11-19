الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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حوادث

لراغبي الحج، رسالة تحذير عاجلة من وزارة الداخلية بشأن شركات السياحة

رسالة تحذير عاجلة
رسالة تحذير عاجلة من وزارة الداخلية بشأن شركات السياحة

أهابت وزارة الداخلية، بالمواطنين عدم التعامل مع شركات السياحة الغير حاصلة على تراخيص خشية تعرضهم للنصب؛  وفى إطار قرب موسم الحج.

رسالة تحذير عاجلة من وزارة الداخلية بشأن شركات السياحة 

وكانت  أجهزة وزارة الداخلية، شنت حملة  لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسبًا لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات ( حج – عمرة – سفارى... ).

وأسفرت جهود قطاع شرطة السياحة والأثار بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريات الأمن خلال الآونة الأخيرة عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 61 مقرًا لشركات سياحية بعدد 17 محافظة لمزاولتهم الأنشطة السياحية "بدون ترخيص"، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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وفى إطار قرب موسم الحج تهيب وزارة الداخلية بالمواطنين عدم التعامل مع شركات السياحة الغير حاصلة على تراخيص خشية تعرضهم للنصب.

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