الداخلية تبدأ فى التشغيل الفعلى لـ 2 من المدارس المرورية بالمنوفية والبحيرة

تبدأ وزارة الداخلية فى التشغيل الفعلى لـ 2 من المدارس المرورية لتعليم القيادة بمحافظتي "المنوفية والبحيرة".



الداخلية تبدأ فى التشغيل الفعلى لـ2 من المدارس المرورية

قررت وزارة الداخلية افتتاح (2 مدرسة تعليم قيادة بمحافظتى "المنوفية يوم 19/11/2024 – البحيرة يوم 21/11/2024) لتعليم القيادة، وذلك بالإضافة إلى إمكانية تقديم خدمة دورات مكثفة للراغبين فى الحصول على تلك الخدمة.. على أن تكون ساعات العمل من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 8 مساءً.





وهكذا تستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر.

جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تقديم الخدمات الجماهيرية وزيادة انتشارها على مستوى الجمهورية ومنها تقديم خدمة مدارس تعليم القيادة.

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