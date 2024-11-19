الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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حوادث

ضبط عناصر تشكيل عصابى للإتجار في الأسلحة النارية بالبحيرة

ضبط عناصر تشكيل عصابى
ضبط عناصر تشكيل عصابى بالبحيرة للاتجار فى الأسلحة النارية

 تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالبحيرة لقيامهم بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

ضبط عناصر تشكيل عصابى بالبحيرة  للإتجار فى الأسلحة النارية
ضبط عناصر تشكيل عصابى بالبحيرة  للاتجار فى الأسلحة النارية


  أكدت معلومات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة قيام (4 عاطلين "لـ3 منهم معلومات جنائية")، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية واتخاذهم من دائرة مركز شرطة أبوالمطامير مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
 

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 وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم مضبوطات أبرزها (بندقية آلية-  بندقية خرطوش- 10 فرد خرطوش- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة"- مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهم الإجرامى")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

 

جاء ذلك  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية والإتجار فيها.

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إدارة البحث الجنائى الاتجار بالأسلحة النارية الاتجار فى الأسلحة النارية الأسلحة النارية

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