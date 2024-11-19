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حوادث

ضبط شركة إنتاج فنى واستديو تصوير بدون ترخيص بالعمرانية 

ضبط شركة إنتاج فنى
ضبط شركة إنتاج فنى واستديو تصوير بدون ترخيص بالعمرانية 

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات، من ضبط المديرة المسئولة عن شركة إنتاج فنى بدون ترخيص بالعمرانية.
 

ضبط شركة إنتاج فنى واستديو تصوير بدون ترخيص بالعمرانية 
 

 

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة (شركة إنتاج فنى "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة) وتحتوى على "إستوديو تسجيل صوتى وإستوديو تصوير"، مستخدمًا أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج مُحمل عليها مصنفات سمعية بصرية غير مجازة رقابيًا مسجلة داخل الإستوديو وكذا محمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلى وبرامج مونتاج مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

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و عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف مقر الشركة المُشار إليها وأمكن ضبط المديرة المسئولة وعثر بمقر الشركة على مضبوطات أبرزها (إستوديو تصوير برامج وإستوديو تسجيل صوتى بكامل مكوناتهما - جهاز "لاب توب" محمل عليه آثار ودلائل تؤكد نشاطها الإجرامى) وبمواجهتها أقرت بإرتكابها المخالفات السالف ذكرها بالمُشاركة مع صاحب الشركة بقصد تحقيق أرباح مادية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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