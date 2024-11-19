محظور تداولها، القبض على صاحب صيدلية بحوزته 2 مليون قرص أدوية خاصة بالتأمين الصحي (صور)

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في القبض على مالك صيدلية بالإسكندرية؛ لقيامه بتخزين أقراص أدوية طبية بقصد حجبها عن التداول لرفع أسعارها كذا التلاعب في الأدوية الخاصة بمنظومة التأمين الصحي.





أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي قيام (مالك صيدلية – كائنة بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية) بحيازة كميات من الأدوية الطبية من نواقص الأسواق بقصد حجبها والتلاعب في أسعارها لبيعها بأزيد من الأسعار المحددة من قِبل الجهات المعنية، وكذا الاتجار في أدوية خاصة بمنظومة التأمين الصحي المحظور تداولها بالأسواق، متخذًا من مخزن تابع للصيدلية ملكه "غير مرخص وغير معلن عنه ويفتقد لكافة الاشتراطات والمعايير الصحية الواجب توافرها لتخزين العقاقير والمستحضرات الطبية مما يشكل خطورة على صحة المواطنين"، لتحقيق أرباح مادية غير مشروعة.



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبطه وعُثر بداخل المخزن المُشار إليه على قرابة 2 مليون قرص أدوية طبية أبرزها الآتي (أكثر من 1,8 مليون قرص أدوية طبية مختلفة الأنواع "بدون مستندات دالة على مصدرها" – عدد كبير من أقراص أدوية خاصة بمنظومة التأمين الصحي "محظور تداولها" ) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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