اعتقال نجل ولية عهد النرويج بتهمة الاغتصاب

قالت الشرطة النرويجية اليوم الثلاثاء إن نجل الأميرة النرويجية ميت ماريت البالغ من العمر 27 عامًا تم اعتقاله للاشتباه في قيامه بأعمال اغتصاب مجرمة، وفق ما ذكرت صحف دولية.

ولد من علاقة قبل زواج ميت ماريت

ذكرت الشرطة في بيان أن ماريوس بورج هويبي، الذي ولد من علاقة قبل زواج ميت ماريت عام 2001 من ولي العهد هاكون، قد تم اعتقاله مساء أمس الاثنين.

الجماع مع شخص فاقد للوعي

وقال البيان إنه يشتبه في انتهاكه للقانون الجنائي "الذي يتعلق بالجماع مع شخص فاقد للوعي أو غير قادر على مقاومة الفعل العنيف".

وفى وقت سابق قالت الشرطة النرويجية، إن الابن الأكبر لولية عهد النرويج، ماريوس بورج هويبي، تم إيقافه خلال عطلة نهاية الأسبوع للاشتباه في ضربه امرأة.

وأضافت الشرطة في بيان، أنها تلقت بلاغًا للتدخل في أحد المساكن في أوسلو في وقت مبكر من صباح الأحد بعد مشاجرة في شقة خلال الليل، وأفضى التدخل إلى توقيف رجل في العشرينات من عمره، قبل إطلاق سراحه في اليوم التالي، مؤكدة أن الموقوف هو ماريوس بورغ هويبي.

الاشتباه في أذى وأضرار جسدية للضحية

كما لفتت الشرطة إلى الاشتباه في أن هويبي تسبب في أذى وأضرار جسدية، لكنها أوضحت أنها لا تملك أي معلومة تشير إلى أن الضحية تعرضت لإصابات بالغة، ولم تحدد الشرطة هوية المرأة، واكتفت بالقول إن هناك علاقة بين المشتبه به والضحية.

ولي العهد النرويجي يعلق على الواقعة

وعلق ولي العهد الأمير هاكون، الموجود حاليا في باريس لحضور الألعاب الأولمبية، لوسائل إعلام نرويجية في العاصمة الفرنسية الأربعاء بأن الأمر خطير.

وذكر في تصريحات صحفية، أن تدخل الشرطة بهذا الشكل يعني أن المسألة خطرة، لكن في الوقت نفسه، لن يكون من المناسب بالنسبة لي أن أعلق على هذا الأمر في هذا الوقت.

ونشأ ماريوس بورج هويبي على يد ميت ماريت وهاكون، إلى جانب أخته غير الشقيقة الأميرة إنجريد ألكسندرا، البالغة حاليًا 20 عامًا، وأخيه غير الشقيق، الأمير سفيره ماغنوس، البالغ 18 عامًا، ولكن على عكسهما، ليس له أي دور رسمي عام، وماريوس بورج هويبي مولود عام 1997 من علاقة سابقة لميته ماريت التي تزوجت مجددًا في عام 2001، من ولي العهد الأمير هاكون.

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