الأربعاء 30 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إجراء جديد من النرويج ضد إسرائيل في الأمم المتحدة

وزير الخارجية النرويجي،
وزير الخارجية النرويجي، فيتو

تعتزم النرويج تقديم مشروع قرار للأمم المتحدة لطلب رأي محكمة العدل الدولية في مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي بعد حظرها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، حسب ما أفادت وكالة  رويترز في تقريرها اليوم الأربعاء .

خطوة جديدة من النرويج ضد إسرائيل 

ونقلت رويترز عن وزير الخارجية النرويجي قوله: "نأمل طرح مشروع القرار للتصويت خلال الأسابيع المقبلة، ومن المرجح أن يتم اعتماده."

وقالت رويترز: إن السؤال الذي سيطرح أمام المحكمة هو "هل تنتهك إسرائيل القانون الدولي بمنعها المساعدة الإنسانية للفلسطينيين؟".

وأشارت إلى أن رأي المحكمة سيكون استشاريًّا وغير ملزم، لكنه سيحمل دلالة قانونية وسياسية بشأن الخطوة الإسرائيلية.

txt

وزير قطاع الأعمال يستعرض مع سفيرة النرويج الفرص الاستثمارية المتاحة بالشركات التابعة

txt

دوري الأمم الأوروبية، النمسا تتعادل مع النرويج 1-1 في الشوط الأول (فيديو)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

النرويج إسرائيل القانون الدولي أونروا

مواد متعلقة

وزير قطاع الأعمال يستعرض مع سفيرة النرويج الفرص الاستثمارية المتاحة بالشركات التابعة

غضب عالمي بعد حظر إسرائيل عمل الأونروا.. ترحيب فلسطيني بالانتقادات الدولية والأوروبية الرافضة للقرار.. وهذه أبرز مهمات الوكالة

أبو الغيط يدين قرار إسرائيل حظر الأونروا: يمثل سابقة خطيرة يتعين التصدي لها

الأكثر قراءة

8 قرارات عاجلة لرئيس الوزراء اليوم، تعرف عليها

رئيس الفيفا يوجه رسالة للأهلي بعد الفوز على العين الإماراتي

هل يعاقب الأهلي رضا سليم بعد واقعة مباراة العين الإماراتي؟

كنز مصري في بحيرة البردويل، خبير يكشف سر السفن المتجهة منها لأوروبا يوميًّا

توفي قبل وصوله المستشفى، جراح يكشف سر رحيل مصطفى فهمي بعد عمليته الدقيقة

سعر الدولار اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 ببداية التعاملات

بزيادة 10 جنيهات، تعرف على أسعار اللحوم البتلو اليوم بالأسواق

تشييع جنازة الفنان الراحل مصطفى فهمي

منوعات

المزيد

بطريقة ذكية، فتاة أمريكية تنقذ نفسها من محاولة اغتصاب

انهيار فندق من 10 طوابق في الأرجنتين

آخر تقاليع "طالبان"، منع النساء من سماع أصوات بعضهن والسجن ينتظر المخالفات

حريق ضخم في شركة تصنع غواصات نووية ببريطانيا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بزيادة 10 جنيهات، تعرف على أسعار اللحوم البتلو اليوم بالأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

أولهم سوداني وآخرهم فلسطيني.. 10 أجانب حصدوا لقب هداف الدوري المصري (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سورة الحشر وعلاقتها بتعجيل الزواج

الأحاديث الضعيفة في فضل سور القرآن الكريم، تعرف عليها

ما حكم نقل الموتى من قبر لآخر؟، أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads