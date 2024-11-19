إصابة أطفال بحادث دهس أمام مدرسة ابتدائية في وسط الصين

أفادت تقارير إعلامية بأن العديد من الأطفال أصيبوا بجروح بحادث دهس وقع عند بوابة مدرسة ابتدائية في مقاطعة هونان بوسط الصين، صباح اليوم الثلاثاء.

حادث دهس أمام مدرسة ابتدائية في الصين

وحسب وكالة "أسوشيتد برس" فإن الطلاب كانوا يصلون إلى الفصول الدراسية حوالي الساعة الثامنة صباحا، في مدرسة يونجان الابتدائية في مدينة تشانجده عندما وقع الحادث.

ولم تتوفر سوى تفاصيل قليلة على الفور، ولم يكن من الواضح ما إذا كانت السيارة فقدت السيطرة عليها أم أنه كان هجوما متعمدا.

"Help! Help!"



Students scream and run inside their school as a car rams into the crowd.



Today, at Yong'an Primary School in Dingcheng District, Changde City, Hunan Province, China (湖南常德鼎城区永安小学).



Casualties are unknown at the moment.



Similar terrorist attacks are… pic.twitter.com/V8PqXjy1n3 — Inconvenient Truths by Jennifer Zeng (@jenniferzeng97) November 19, 2024

وقالت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" إن عددا من البالغين أصيبوا أيضا وحددت السيارة بأنها سيارة دفع رباعي بيضاء صغيرة، مبينة أن الأهل وحراس الأمن تمكنوا من السيطرة على السائق، وتم نقل بعض المصابين إلى المستشفى على الفور، ولا يزال العدد الإجمالي للضحايا غير معروف.

وأظهرت لقطات نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي المصابين وهم على الأرض بينما كان الطلاب المذعورون يركضون عبر البوابة وداخل مبنى المدرسة.

وفي حين أن معدلات العنف في الصين أقل بكثير من العديد من البلدان، حيث أن ملكية الأسلحة الشخصية هناك غير قانونية، إلا أن حوادث السكاكين واستخدام المتفجرات محلية الصنع لا تزال تحدث.

وتعرضت المدارس الصينية لهجمات عديدة من قبل أشخاص مسلحين بالسكاكين أو يستخدمون المركبات كأسلحة.

هجوم طعن في مدارس صينيه

وأدى هجوم طعن في مدرسة مهنية في مدينة ووشي شرقي الصين، السبت، إلى مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 17 آخرين.

وجاء ذلك بعد وقت قصير من قيام رجل بدهس بسيارته أشخاصا في منشأة رياضية في مدينة تشوهاي الجنوبية، مما أسفر عن مقتل 35 شخصا وإصابة 43 آخرين.

وفي سبتمبر، قتل ثلاثة أشخاص في هجوم بسكين في أحد المتاجر الكبرى في شنغهاي، وأصيب 15 آخرون.

وقالت الشرطة في ذلك الوقت إن المشتبه به كان لديه خلافات مالية شخصية وجاء إلى شنجهاي "للتنفيس عن غضبه".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا