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خارج الحدود

إصابة أطفال بحادث دهس أمام مدرسة ابتدائية في وسط الصين

حادث دهس بالصين
حادث دهس بالصين

  أفادت تقارير إعلامية بأن العديد من الأطفال أصيبوا بجروح بحادث دهس وقع عند بوابة مدرسة ابتدائية في مقاطعة هونان بوسط الصين، صباح اليوم الثلاثاء.

حادث دهس أمام مدرسة ابتدائية في الصين

وحسب وكالة "أسوشيتد برس" فإن الطلاب كانوا يصلون إلى الفصول الدراسية حوالي الساعة الثامنة صباحا، في مدرسة يونجان الابتدائية في مدينة تشانجده عندما وقع الحادث.

ولم تتوفر سوى تفاصيل قليلة على الفور، ولم يكن من الواضح ما إذا كانت السيارة فقدت السيطرة عليها أم أنه كان هجوما متعمدا.

 

وقالت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" إن عددا من البالغين أصيبوا أيضا وحددت السيارة بأنها سيارة دفع رباعي بيضاء صغيرة، مبينة أن الأهل وحراس الأمن تمكنوا من السيطرة على السائق، وتم نقل بعض المصابين إلى المستشفى على الفور، ولا يزال العدد الإجمالي للضحايا غير معروف.

وأظهرت لقطات نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي المصابين وهم على الأرض بينما كان الطلاب المذعورون يركضون عبر البوابة وداخل مبنى المدرسة.

 وفي حين أن معدلات العنف في الصين أقل بكثير من العديد من البلدان، حيث أن ملكية الأسلحة الشخصية هناك غير قانونية، إلا أن حوادث السكاكين واستخدام المتفجرات محلية الصنع لا تزال تحدث.

وتعرضت المدارس الصينية لهجمات عديدة من قبل أشخاص مسلحين بالسكاكين أو يستخدمون المركبات كأسلحة.

 

هجوم طعن في مدارس صينيه

وأدى هجوم طعن في مدرسة مهنية في مدينة ووشي شرقي الصين، السبت، إلى مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 17 آخرين.

وجاء ذلك بعد وقت قصير من قيام رجل بدهس بسيارته أشخاصا في منشأة رياضية في مدينة تشوهاي الجنوبية، مما أسفر عن مقتل 35 شخصا وإصابة 43 آخرين.

وفي سبتمبر، قتل ثلاثة أشخاص في هجوم بسكين في أحد المتاجر الكبرى في شنغهاي، وأصيب 15 آخرون.

وقالت الشرطة في ذلك الوقت إن المشتبه به كان لديه خلافات مالية شخصية وجاء إلى شنجهاي "للتنفيس عن غضبه".

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الصين حادث دهس مقاطعة هونان وسط الصين

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