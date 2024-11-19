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رياضة

دوري الأمم الأوروبية، سان مارينو تفوز على ليختنشتاين 1/3

منتخب سان مارينو،فيتو
منتخب سان مارينو،فيتو

فاز منتخب سان مارينو على نظيره ليختنشتاين بنتيجة 3ـ1 في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية

وتقدم أرون سيلي لمنتخب ليختنشتاين في الدقيقة 40، ثم تعادل لسان مارينو لازاري في الدقيقة 46، وأضاف نيكولا ناني الهدف الثاني بالدقيقة 66 من ركلة جزاء، وسجل الهدف الثالث اللاعب أليساندرو بالدقيقة 76. 

إسبانيا تفوز على سويسرا 

فاز منتخب إسبانيا على نظيره السويسري، بنتيجة 3ـ2 في المباراة التي تقام بينهم، بملعب "هيليودور رودريجيز لوبيز" بالجولة السادسة لـ دوري الأمم الأوروبية

وسجل يريمي بينو هدف التقدم لصالح منتخب إسبانيا في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول وفي الشوط الثاني سجل الهدف الثاني والثالث لمنتخب إسبانيا بريان  جيل وسرقسطة في الدقائق 68، 3+90. 

بينما سجل هدفي سويسرا مونيرو وزيكيري في الدقيقة 63، 85. 

تشكيل منتخب إسبانيا  أمام سويسرا في دوري الأمم الأوروبية

حراسة المرمى: أليكس ريميرو

خط الدفاع: أليخاندرو جريمالدو، أوسكار مينجويزا، باو كوبارسي، باراديس.

خط الوسط: فابيان رويز، مارك كاسادو، بيدري.

خط الهجوم: نيكو ويليامز، ألفارو موراتا، يريمي بينو.

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ليختنشتاين سان مارينو دوري الأمم الأوروبية اسبانيا سويسرا

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