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رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة كرواتيا ضد البرتغال في دوري الأمم الأوروبية

البرتغال وكرواتيا،
البرتغال وكرواتيا، فيتو

أعلن مدربا منتخبا كرواتيا والبرتغال عن تشكيل الفريقين للمباراة التي تقام مساء اليوم الإثنين، على ملعب ستاديون بولود، ضمن لقاءات الجولة السادسة من دوري الأمم الأوروبية.

تشكيل منتخب البرتغال أمام كرواتيا

حراسة المرمى: خوسيه سا.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو، توماس أراوخو، ريناتو فيجا، جواو كانسيلو.

خط الوسط: أوتافيو، جواو نيفيز، فيتينها، نونو مينديز.

خط الهجوم: رافائيل لياو، جواو فيليكس.

 

تشكيل كرواتيا ضد البرتغال

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش.

خط الدفاع: جفارديول، كاليتا كار، جوسيب شورتالو.

خط الوسط: بورنا سوسا، ماتيو كوفاسيتش، لوكا مودريتش، إيفان بيريسيتش.

خط الهجوم: باتورينا، إيجور ماتانوفيتش، أندري كراماريتش.

منتخب البرتغال ضمن تأهله إلى ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، بينما منتخب كرواتيا يحتاج للفوز أو التعادل على البرتغال من أجل التأهل، أما في حالة الخسارة سيودع البطولة من دور المجموعات.

 

تاريخ مواجهات البرتغال وكرواتيا 

يتفوق منتخب البرتغال علي كرواتيا في تاريخ المواجهات في جميع المسابقات بعدما خاض المنتخبين 9 مباريات.

وحقق البرتغال الملقب ببرازيل أوروبا الفوز في عدد 7 مباريات فيما فازت كرواتيا مباراة واحدة وحسم التعادل مباراة فقط، وأحرز البرتغال 18 هدفا فيما سجلت كرواتيا 7 أهداف في شباك البرتغال.

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البرتغال كرواتيا دوري الأمم الأوروبية كرواتيا والبرتغال

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