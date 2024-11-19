الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

إسبانيا تفوز على سويسرا 3ـ2 بدوري الأمم الأوروبية

إسبانيا، فيتو
إسبانيا، فيتو

فاز منتخب إسبانيا على نظيره السويسري، بنتيجة 3ـ2 في  المباراة التي تقام بينهما، بملعب "هيليودور رودريجيز لوبيز" بالجولة السادسة لـ دوري الأمم الأوروبية

وسجل يريمي بينو هدف التقدم لصالح منتخب إسبانيا في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول وفي الشوط الثاني سجل الهدف الثاني والثالث لمنتخب إسبانيا بريان جيل وسرقسطة في الدقائق 68، 3+90. 

بينما سجل هدفي سويسرا مونيرو وزيكيري في الدقيقة 63، 85. 

تشكيل منتخب إسبانيا  أمام سويسرا في دوري الأمم الأوروبية

حراسة المرمى: أليكس ريميرو

خط الدفاع: أليخاندرو جريمالدو، أوسكار مينجويزا، باو كوبارسي، باراديس.

خط الوسط: فابيان رويز، مارك كاسادو، بيدري.

خط الهجوم: نيكو ويليامز، ألفارو موراتا، يريمي بينو.

موعد مباراة إسبانيا وسويسرا

تنطلق مباراة إسبانيا وسويسرا في دوري الأمم الأوروبية في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية.

وتحدث لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب إسبانيا، في المؤتمر الصحفي قبل مباراة منتخب بلاده ضد سويسرا في دوري الأمم الأوروبية.

 

وأشار دي لا فوينتي إلى أنه قد يجري بعض التغييرات في التشكيلة من أجل إراحة اللاعبين الذين لعبوا أكثر دقائق، ومنح الفرصة للاعبين الأقل مشاركة.
 

قال دي لا فوينتي عن التقدير الشخصي له: "الفوز يجذب الأنظار أكثر، لكنني دائمًا ما شعرت بالتقدير والمحبة من الجميع، وهذا يجعلني سعيدًا جدًّا".

 

وأشار إلى أهمية تقدير لاعبيه له قائلًا: "يهمني تقدير لاعبي فريقي، وهذا أمر حصلت عليه دائمًا، الآن نحن في الطريق لنكون في صدارة تصنيف الفيفا، وهذا أمر جميل جدًا".


وأضاف بشأن التغييرات في التشكيلة الخاصة بمنتخب إسبانيا: "ستكون هناك تغييرات، ولكننا سنلعب بفريق قوي جدًا".

 

وفيما يتعلق بسؤال عن سبب عدم لعب بيدري وأولمو معًا في المنتخب، أفاد دي لا فوينتي: "لا، بالعكس، من السهل جدًا جعلهما يلعبان معًا، لا تركزوا على هذه المواضيع".

وواصل: "نحن لدينا العديد من اللاعبين الرائعين الذين يمكنهم اللعب معًا بمرونة، يمكنهم اللعب معًا أو مع لاعبين آخرين، هذا ليس موضوع نقاش بالنسبة لي، بل على العكس".


وعن المنافسين المحتملين في الدور ربع النهائي، أردف: "لقد قلت دائمًا أن هذه البطولة صعبة مثل اليورو، نحن تأهلنا لربع النهائي بجدارة، الآن سنواجه فرقًا مثل فرنسا أو ألمانيا أو البرتغال... المهم هو أننا حققنا هدفنا في الصدارة".

وأكد: "العمل الذي نقوم به هو مسؤوليتنا، بالنسبة لنا، ظهور لاعبين مثل سامو (سامو أوموروديون) أو أي لاعب آخر وتأثيرهم ليس مفاجئًا، نحن محظوظون بوجود هؤلاء اللاعبين في المنتخب".

 

كما علق دي لا فوينتي على لاعب منتخب إسبانيا مارك كاسادو قائلًا: "هو لاعب رائع، فاجأ الجميع، لم أكن أعرفه شخصيًا، لكنه شاب ناضج جدًا ومسؤول".


وشدد: "التفاصيل الصغيرة التي يمتلكها هي التي تجعله يقدم مستويات مميزة، قد تكون مفاجأة لنا طريقة ظهوره السريعة في الفريق، لكننا دائمًا نؤمن بمنح الفرص للاعبين مثل كاسادو".


وواصل دي لا فوينتي أن نوعية اللاعبين يمكن أن تؤثر على الأداء: "بعض اللاعبين مثل سامو قد يكونون أكثر فاعلية عندما تتاح لهم مساحات، المهم هو أن سامو معنا، كما هو الحال مع كاسادو أو بابلو باريوس، كلهم لديهم فرصة للظهور والبدء في مسيرة مع المنتخب".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسبانيا منتخب اسبانيا سويسرا دوري الأمم الأوروبية إسبانيا وسويسرا

مواد متعلقة

الدنمارك تتعادل مع صربيا وتضمن التأهل لربع نهائي دوري الأمم الأوروبية

دوري الأمم الأوروبية، إسبانيا تتقدم على سويسرا بهدف في الشوط الأول

الأكثر قراءة

ارتفاع سعر الدولار في البنك المركزى مساء اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024

الفيتو الروسي يجهض مؤامرة دولية على السودان، قصة جلسة عاصفة بمجلس الأمن

الأرصاد تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة وتحذر من أمطار لمدة 48 ساعة

عمرو أديب يهاجم طاهر محمد: إزاي تقارنوه بزيزو دا أعظم إنجازاته شال كاسيت لأغنية سطلانة (فيديو)

بـ28 رصاصة.. سطو مسلح على متجر ذهب وسط إسطنبول (فيديو)

شقق بمساحات 120 مترا، رئيس صندوق الإسكان تزف بشرى سارة لمتوسطى الدخل

"جولدمان ساكس" يتوقع ارتفاع سعر أونصة الذهب لـ 3000 دولار

لبنان وحزب الله يوافقان على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار

منوعات

المزيد

بـ28 رصاصة.. سطو مسلح على متجر ذهب وسط إسطنبول (فيديو)

دراسة أوروبية تكشف سببا جوهريا لانهيار الإمبراطورية الرومانية

انقطاع كابل بيانات ببحر البلطيق بين فنلندا وألمانيا

فرق الإنقاذ المغربية تكشف غموض اختفاء شخصين في مرتفعات جبلية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم السلندرات اليوم الاثنين 18-11-2024

بكام كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق؟

يبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض بالسوق المحلى اليوم الإثنين

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري والجمبري في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

5 حالات تؤدي لتغيير عدادات الكهرباء القديمة بأخرى مسبقة الدفع (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 19 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 19 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم أكل الأرز واللحمة في المنام وعلاقته برزق يأتي بعد مشقة

المزيد
الجريدة الرسمية