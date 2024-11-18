صاروخ تل أبيب، مشاهد توثق آثار هجوم منتصف الليل ضد إسرائيل (فيديو)

شهدت منطقة تل أبيب، مساء اليوم الإثنين، وقوع عدد من الانفجارات أعقبت تفعيل صفارات الإنذار في المنطقة، وتعليق حركة الطيران في مطار بن جوريون.

واندلع حريق ضخم في مول أيالون بمنطقة تل أبيب المحتلة، بعد إطلاق صواريخ من قبل المقاومة في لبنان، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.

سقوط صاروخ في تل أبيب

بدورها، أعلنت شرطة الاحتلال إصابة 6 بجروح بين خطيرة ومتوسطة إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان على بني براك شرق تل أبيب

وقالت الشرطة الإسرائيلية: "الصاروخ الذي سقط في بني براك في تل أبيب كبير الحجم.. والاعتراض الصاروخي في منطقة تل أبيب فشل والإصابة كانت مباشرة.. وهناك مخاوف من انهيار مبنى في رمات جان في تل أبيب عقب الإصابة المباشرة".

وأفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الإثنين، إغلاق مطار بن جوريون في تل أبيب.

انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق في تل أبيب الكبرى

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن مساء اليوم، إطلاق صواريخ من لبنان تجاه تل أبيب.

وأشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية اليوم، إلي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فشل في اعتراض صاروخ أطلق على تل أبيب خلال الهجمات الصاروخية الأخيرة.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق في تل أبيب الكبرى.

انفجارات في تل أبيب

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن هناك أنباء أولية عن إصابة حافلة في مدينة بني براك، الواقعة قرب تل أبيب، جراء أحد الانفجارات.

تل أبيب مباشر 🚀🔻 pic.twitter.com/4tkXe37Hxt — همام شعلان || H. Shaalan (@osSWSso) November 18, 2024

إطلاق نحو 110 صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، رصد إطلاق نحو 110 صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل منذ الصباح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا