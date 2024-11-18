الإثنين 18 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

هجوم صاروخي يستهدف سفينة قبالة اليمن

استهداف الحوثي لسفينة
استهداف الحوثي لسفينة

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: إن سفينة على بعد 60 ميلًا بحريًّا إلى الجنوب الشرقي من عدن باليمن أبلغت، اليوم الإثنين، عن سقوط صاروخ على مقربة منها، مؤكدة أن الطاقم والسفينة بخير.

هجوم صاروخي يستهدف سفينة في البحر الأحمر  

وبحسب وكالة "رويترز"، أشارت الهيئة إلى أن السفينة نفسها كانت تبحر عبر البحر الأحمر على بعد 25 ميلًا بحريًّا إلى الغرب من ميناء المخا باليمن، أمس الأحد، عندما أبلغت عن سقوط صاروخ بالقرب منها أيضًا.

الحوثيون يسعون لفرض حصار بحري على إسرائيل

 ويهاجم  عناصر جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران حركة الشحن التجاري في البحر الأحمر منذ أكثر من عام في محاولة لفرض حصار بحري على كيان الاحتلال الإسرائيلي، ويقولون إن عملياتهم تهدف إلى دعم الفلسطينيين في الحرب المستمرة منذ عام في قطاع غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البحر الأحمر هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية جماعة الحوثي اليمنية جماعة الحوثى إيران

مواد متعلقة

"الحوثي" تستهدف موقعا حيويا في إيلات بالمسيرات

الحوثي تستهدف قاعدة ناحل سوريك الإسرائيلية قرب حيفا

مستمرون ولن نتأثر، أول تهديد من جماعة الحوثي بعد فوز ترامب

الأكثر قراءة

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الإثنين

ارتفاع جديد في سعر جرام الذهب الاثنين 18 نوفمبر 2024 (آخر تحديث)

انخفاض سعر الكتكوت الأبيض 10 جنيهات في الأسواق

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء 19- 11 -2024

أسعار الفاكهة اليوم، الخوخ يتراجع 10 جنيهات في سوق العبور

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024

تفسير رؤيا خلع الملابس في المنام وعلاقته بالتخلص من الأعباء

قفزة في أسعار سبائك الذهب اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024

منوعات

المزيد

جرعة مخدر خاطئة تضع عراقية في ثلاجة الموتى بدلًا من صالة الولادة

إيلون ماسك يبحث عن موظفين لوزارته الجديدة، اعرف الشروط

تحطمت بسبب الضباب الكثيف، سقوط طائرة صغيرة في سلوفينيا

وفاة ملك جمال الأردن بعد صراع مرير مع مرض السرطان

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري والجمبري في سوق العبور

3.630 ألف دولار سعر النحاس اليوم الاثنين بالبورصات العالمية

أسعار الألومنيوم، السلندرات تسجل 140 ألف جنيه اليوم

أسعار الفاكهة اليوم، الخوخ يتراجع 10 جنيهات في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

من أصول عربية.. من هي جوليا النشيوات زوجة مستشار ترامب للأمن القومي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا خلع الملابس في المنام وعلاقته بالتخلص من الأعباء

مصيرهم الخسف، علي جمعة يحذر المغرورين المتوهمين ببقاء قوتهم وملكهم من عقاب الله

أمين البحوث الإسلامية: الفطرة تستطيع كشف حقيقة وجود الله من خلال 4 مستويات

المزيد
الجريدة الرسمية