هجوم صاروخي يستهدف سفينة قبالة اليمن

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: إن سفينة على بعد 60 ميلًا بحريًّا إلى الجنوب الشرقي من عدن باليمن أبلغت، اليوم الإثنين، عن سقوط صاروخ على مقربة منها، مؤكدة أن الطاقم والسفينة بخير.

هجوم صاروخي يستهدف سفينة في البحر الأحمر

وبحسب وكالة "رويترز"، أشارت الهيئة إلى أن السفينة نفسها كانت تبحر عبر البحر الأحمر على بعد 25 ميلًا بحريًّا إلى الغرب من ميناء المخا باليمن، أمس الأحد، عندما أبلغت عن سقوط صاروخ بالقرب منها أيضًا.

الحوثيون يسعون لفرض حصار بحري على إسرائيل

ويهاجم عناصر جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران حركة الشحن التجاري في البحر الأحمر منذ أكثر من عام في محاولة لفرض حصار بحري على كيان الاحتلال الإسرائيلي، ويقولون إن عملياتهم تهدف إلى دعم الفلسطينيين في الحرب المستمرة منذ عام في قطاع غزة.

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