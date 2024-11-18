ليالي عمرو: طموحي تمثيل منتخب مصر للكرة النسائية

الكرة النسائية، خطفت ليالي عمرو الأضواء بعد تألقها في مركز الدفاع مع فريق سيراميكا كليوباترا.

وتتمني اللاعبة الصاعدة ليالي عمرو التي تجيد اللعب في مركز قلب الدفاع بشهادة جميع مدربيها الانضمام لمنتخبات مصر للكرة النسائية.

وكان نادي سيراميكا كليوباترا نجح في ضم اللاعبة ليالي عمرو محمد ياسين مواليد 2009 لفريق الكرة النسائية بالنادي.

وتجيد ليالي اللعب في مركز الدفاع ويتوقع لها مستقبل مميز مع الساحرة المستديرة.

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