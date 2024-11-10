الكرة النسائية، مسار يفوز على صن داونز في أول مشاركاته بدوري أبطال إفريقيا

دوري أبطال إفريقيا للكرة النسائية، فاز فريق مسار ممثل مصر للكرة النسائية بقيادة أحمد رمضان على نظيره صن داونز بنتيجة 1-0، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد، فى إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا للكرة النسائية والمقامة في المغرب.

سجل هدف مسار والمباراة الوحيد اللاعبة ساندرين فى الدقيقة 3 من الوقت الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء.



بهذه النتيجة يحصد فريق مسار أول 3 نقاط فى أول مباراة له فى تاريخها بدورى أبطال أفريقيا، بينما ظل فريق صن داونز حامل اللقب بدون نقاط.



ويلتقي فريق مسار ممثل مصر في البطولة القارية الجولة المقبلة مع إيدو كوينز الغيني 13 نوفمبر الجاري، ثم يختتم دور المجموعات بمواجهة البنك التجاري الإثيوبي يوم 16 من الشهر ذاته، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للدور قبل النهائي من النسخة الرابعة للبطولة.

جوائز بطولة دوري أبطال أفريقيا للكرة النسائية

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" كشف عن حصول كل فريق مشارك في دوري أبطال إفريقيا على 150 ألف دولار.

وشهدت الجوائز المالية لدوري أبطال إفريقيا للسيدات زيادة بنسبة 52% منذ انطلاقها في 2021.

ويحصد الفريق الفائز بدوري أبطال إفريقيا للسيدات 2024 بالمغرب على 600 ألف دولار.