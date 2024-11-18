الإثنين 18 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على قائدي سيارتين للسير عكس الاتجاه في عين شمس

القبض على قائدي سيارتين
القبض على قائدي سيارتين للسير عكس الاتجاه بمنطقة عين شمس

 كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى متضمنًا التضرر من قيام قائدي سيارتين بالسير عكس الاتجاه بالقاهرة، وضبط مرتكبى الواقعة.

القبض على قائدى سيارتين للسير عكس الإتجاة بمنطقة عين شمس 
القبض على قائدى سيارتين للسير عكس الاتجاه بمنطقة عين شمس 

تابعت  أجهزة وزارة الداخلية ، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى متضمنًا التضرر من قائدي سيارتين بالسير عكس الاتجاه بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة معرضين حياتهما والمواطنين للخطر.

السير عكس الاتجاه بمنطقة عين شمس 

 وبالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط السيارتين وقائديهما (سائقين - مقيمين بمحافظتى "القاهرة - المنيا")، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارتين وقائديهما.

ضبط سائق وعاطل انتحلا صفة موظفين بحي السلام للنصب على محامي

سقوط عصابة سرقة مهمات السكك الحديدية والكهرباء في قنا

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أجهزة وزارة الداخلية أجهزة الأمن بوزارة الداخلية السير عكس الاتجاه قسم شرطة عين شمس منطقة عين شمس وزارة الداخلية

مواد متعلقة

ضبط سائق وعاطل انتحلا صفة موظفين بحي السلام للنصب على محامي

سقوط عصابة سرقة مهمات السكك الحديدية والكهرباء في قنا

القبض على المتهمة بسرقة هواتف لاعبات فريق كرة قدم أثناء مباراة بمدينة نصر

ضبط مرتكبي واقعة سرقة طالبين بالدقهلية وتصويرهما وتهديدهما بالتشهير بهما

ضبط 16 مليون جنيه حصيلة قضايا تجارة عملة خلال 24 ساعة

ضبط 7 أطنان دقيق مهرب في حملات تموينية خلال 24 ساعة

23 جنيه ذهب و3 سبائك، كشف غموض سرقة شقة فى مصر الجديدة

3 أشخاص وفتاة يقتلون فني تبريد في المنوفية

الأكثر قراءة

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الإثنين

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في الصاغة اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024

انخفاض سعر الكتكوت الأبيض 10 جنيهات في الأسواق

أبرزها عدم تحميله بالضرائب، 10 حقوق للاجئين تعرف عليها

قفزة في أسعار سبائك الذهب اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024

تحطمت بسبب الضباب الكثيف، سقوط طائرة صغيرة في سلوفينيا

فرمان جديد من الخطيب بشأن أزمة إصابة أشرف داري

منوعات

المزيد

إيلون ماسك يبحث عن موظفين لوزارته الجديدة، اعرف الشروط

تحطمت بسبب الضباب الكثيف، سقوط طائرة صغيرة في سلوفينيا

وفاة ملك جمال الأردن بعد صراع مرير مع مرض السرطان

أوكرانيا تغرق في الظلام غدا لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض سعر الكتكوت الأبيض 10 جنيهات في الأسواق

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

يبدأ من 28 جنيها, أسعار الأرز بالسوق المحلى اليوم الأحد 17/11/2024

المزيد

انفوجراف

توقعات بفرضها من اليوم الأول لولاية ترامب.. سياسة الضغوط القصوى ضد إيران (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى مقيلًا، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 24 من سورة الفرقان (فيديو)

متى يكون شرب الخمر حلالًا؟ تعرف على رد محمد سيد طنطاوي

أعمل في الخارج في سوبر ماركت به خمور.. فما الحكم؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية