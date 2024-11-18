القبض على قائدي سيارتين للسير عكس الاتجاه في عين شمس

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى متضمنًا التضرر من قيام قائدي سيارتين بالسير عكس الاتجاه بالقاهرة، وضبط مرتكبى الواقعة.

القبض على قائدى سيارتين للسير عكس الاتجاه بمنطقة عين شمس

تابعت أجهزة وزارة الداخلية ، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى متضمنًا التضرر من قائدي سيارتين بالسير عكس الاتجاه بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة معرضين حياتهما والمواطنين للخطر.

السير عكس الاتجاه بمنطقة عين شمس

وبالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط السيارتين وقائديهما (سائقين - مقيمين بمحافظتى "القاهرة - المنيا")، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارتين وقائديهما.