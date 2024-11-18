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منتخب مصر يواجه بتسوانا بالبدلاء.. غيابات بالجملة في صفوف الفراعنة.. ومفاجآت في التشكيل المتوقع للمباراة

منتخب مصر، فيتو
منتخب مصر، فيتو

منتخب مصر، يستعد منتخب مصر لمواجهة بوتسوانا، في اللقاء المقرر إقامته غدا الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي في الجولة الختامية لتصفيات أمم إفريقيا 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

وتأكد غياب محمد الشناوي وحمدي فتحي عن تشكيلة الفراعنة أمام بوتسوانا لتراكم البطاقات الصفراء.

 

غيابات منتخب مصر أمام بوتسوانا 

ويغيب عن منتخب مصر فى مباراة بوتسوانا كل من: محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، لإراحته.

كما يغيب أحمد سيد زيزز ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني، وخالد صبحي ومحمد شحاتة، للإصابة.

ويغيب الثنائي محمد الشناوي وحمدى فتحي للإيقاف، بعد حصولهما على الإنذار الثاني خلال مواجهة كاب فيردي.

 

مران خفيف لمنتخب مصر

ويخوض منتخب مصر الوطني مرانًا خفيفًا اليوم على ستاد الدفاع الجوي تحت قيادة مديره الفني حسام حسن، يبدأ بالجري والإحماء، ثم بعض التدريبات الخفيفة بالكرة.

وينطلق مران منتخب مصر في السادسة والربع مساءً، ويسبقه مران منتخب بوتسوانا على نفس الملعب في الخامسة مساءً. 

 

 

 

واستقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على إدخال تغييرات على تشكيلة الفراعنة الأساسية التي ينوي الدفع بها.

كما تشهد تشكيلة منتخب مصر عودة الثنائي عمر مرموش وتريزيجيه بعد غيابهما في المباراة الماضية أمام الرأس الأخضر للحصول على راحة بقرار من المدير الفني

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بوتسوانا

ومن المتوقع أن يدخل منتخب مصر الوطني مباراته أمام بوتسوانا بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: أحمد عيد - حسام عبد المجيد - محمد ربيعة - محمد حمدي

الوسط: محمود صابر - ناصر ماهر - مروان عطية

الهجوم: محمود تريزيجيه - مصطفى محمد - عمر مرموش

 

منتخب مصر يتعادل مع كاب فيردي 

وتعادل منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام مضيفه منتخب الرأس الأخضر بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت على الملعب الوطني بالعاصمة “برايا”، مساء الجمعة الماضي، في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لـ كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب

تقدم طاهر محمد طاهر لمصر في الدقيقة 31، وتعادل ريان مينديز للرأس الأخضر في الدقيقة 63.

 

موعد مباراة مصر وبوتسوانا والقناة الناقلة

ويلتقى منتخب مصر نظيره البوتسواني غدا الثلاثاء على ستاد الدفاع الجوي، في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

وتنطلق صافرة مباراة مصر وبتسوانا في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت على الهواء مباشرة.

 

 

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس تصفيات أمم أفريقيا

مصر 13 نقطة

بوتسوانا 7 نقاط

موريتانيا 4 نقاط

كاب فيردي 4 نقاط

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