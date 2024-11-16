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رياضة

صلاح والشناوي الأبرز، غيابات منتخب مصر أمام بوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا

منتخب مصر، فيتو
منتخب مصر، فيتو

منتخب مصر، يستعد منتخب مصر لمواجهة بوتسوانا مساء يوم الثلاثاء المقبل، على استاد الدفاع الجوي، في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

غيابات منتخب مصر أمام بوتسوانا 

ويغيب عن منتخب مصر فى مباراة بوتسوانا  كل من: محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، ورامى ربيعة وأحمد السيد زيزو ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هانى وخالد صبحى ومحمد شحاتة للإصابة.

 كما يغيب محمد الشناوى وحمدى فتحى للإيقاف، بعد حصولهما على الإنذار الثاني خلال التعادل مع الرأس الأخضر أمس الجمعة.

ووصلت بعثة منتخب مصر إلى القاهرة منذ قليل بعد التعادل أمام كاب فيردي.

 

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موعد مباراة منتخب مصر أمام بتسوانا 

ومن المقرر أن تقام  مباراة منتخب مصر المقبلة أمام بوتسوانا، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، بدلا من التاسعة، بناء على خطاب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص، نظرا لإقامة مباراة كاب فيردي وموريتانيا في الموعد نفسه.

وتعادل منتخب مصر، أمام كاب فيردي بنتيجة 1/1، في المباراة التي جرت على الملعب الوطني بالعاصمة “برايا”، في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لـ كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وكشف محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن الإصابة التي تعرض لها محمد شحاتة خلال مباراة كاب فيردي، عبارة عن تمزق بالعضلة الضامة وسيغيب عن مباراة بتسوانا المقبلة، والمقرر لها الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

وسيخضع محمد شحاتة لمزيد من الفحوصات عقب وصول منتخب مصر للقاهرة.

 

تعليق حسام حسن على التعادل أمام كاب فيردي

فيما قال حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، إن هدفه كان تحقيق الفوز أمام كاب فيردي وأنه سعيد بأداء اللاعبين رغم الغيابات المؤثرة بسبب الإصابة والإيقاف ومعظمهم من العناصر الأساسية.

وتابع حسام حسن في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "الأهم هو تحقيق نتائج إيجابية والتعادل أمر جيد مع فريق قوي وعلى ملعبه مثل كاب فيردي".

وأضاف المدير الفني لمنتخب مصر، “⁠ضربة الجزاء الذي جاء منها هدف كاب فيردي ليست صحيحة لكن أخطاء التحكيم أمر وارد”.

واختتم حسام حسن بتوجيه الشكر ⁠لمسؤولي كاب فيردي على حسن الاستقبال.

 

منتخب مصر يتعادل مع الرأس الأخضر

 وتعادل منتخب مصر مع مضيفه كاب فيردي بنتيجة 1/1، في المباراة التي جرت على الملعب الوطني بالعاصمة “برايا”، مساء اليوم الجمعة، في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لـ كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

سجل طاهر محمد طاهر هدف منتخب مصر في الدقيقة 31، بينما تعادل ريان مينديز لمنتخب الرأس الأخضر من ضربة جزاء في الدقيقة 63.

مباراة مصر وكاب فيردي، فيتو
مباراة مصر وكاب فيردي، فيتو

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس تصفيات أمم إفريقيا

مصر 13 نقطة

بوتسوانا 7 نقاط

كاب فيردي 4 نقاط

موريتانيا 4 نقاط.

 

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منتخب مصر محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح لاعب ليفربول محمد الشناوي محمد شحاته

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