منتخب مصر يتقدم على الرأس الأخضر بهدف في شوط أول مثير (صور)

تقدم منتخب مصر على مضيفه الرأس الأخضر بنتيجة 0/1، في المباراة التي تجري على الملعب الوطني بالعاصمة “برايا”، مساء اليوم الجمعة، في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لـ كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

تفاصيل الشوط الأول

قدم منتخب مصر شوط أول مميز، وسجل الهدف طاهر محمد طاهر في الدقيقة 31، وقبلها بـ3 دقائق حرمت العرضة اللاعب محمود صابر من تسجيل هدف رائع من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وشهدت الدقيقة 6 تغييرا مبكرا لمنتخب مصر بخروج محمد شحاتة للإصابة ونزول نبيل عماد دونجا مكانه، وسيطر لاعبو الفراعنة على الكرة في معظم أوقات الشوط الأول، وغاب منتخب الرأس الأخضر عن تهديد مرمى محمد الشناوي.

تشكيل منتخب مصر أمام كاب فيردي

وبدأ منتخب مصر الوطني مباراته أمام كاب فيردي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي، محمد ربيعة، حمدي فتحي، أحمد عيد.

خط الوسط: محمد شحاتة، محمود صابر، أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، إبراهيم عادل، أسامة فيصل.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد - مصطفى شوبير - أحمد رمضان بيكهام - حسام عبد المجيد - نبيل عماد دونجا - ناصر ماهر - عمر كمال عبد الواحد- مصطفى فتحي - محمود زلاكا - مصطفى محمد.

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس تصفيات أمم أفريقيا

مصر 12 نقطة

بوتسوانا 7 نقاط

موريتانيا 4 نقاط

كاب فيردي 3 نقاط