منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة بتسوانا الثلاثاء (صور)

منتخب مصر، واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريباته باستاد الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة منتخب بتسوانا في الخامسة مساء الثلاثاء المقبل، بالجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ بالمغرب، والتي حسمها الفراعنة بالتأهل من الجولة الرابعة.

بدأ المران بإحماءات ثم جمل تكتيكية وتقسيمة وتسديد علي المرمى تحت إشراف الجهاز الفني.

حضر مران منتخب مصر اللواء محمد حلمي مشهور عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

منتخب مصر يستعد لبتسوانا

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لمواجهة منتخب بتسوانا في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

مباراة مصر وبسوانا في الذهاب، فيتو

منتخب مصر يتعادل مع كاب فيردي

وتعادل منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام مضيفه منتخب الرأس الأخضر بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت على الملعب الوطني بالعاصمة “برايا”، مساء الجمعة الماضي، في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لـ كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب

تقدم طاهر محمد طاهر لمصر في الدقيقة 31، وتعادل ريان مينديز للرأس الأخضر في الدقيقة 63

موعد مباراة مصر وبوتسوانا والقناة الناقلة

ويلتقى منتخب مصر نظيره البوتسواني يوم الثلاثاء المقبل، على ستاد الدفاع الجوي، في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

وتنطلق صافرة مباراة مصر وبتسوانا في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت على الهواء مباشرة.

غيابات منتخب مصر في لقاء بوتسوانا

ويغيب عن الفراعنة فى مباراة بوتسوانا كلٌّ من: محمد صلاح ورامى ربيعة وزيزو ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني وخالد صبحي، ومحمد شحاتة للإصابة، ومحمد الشناوي وحمدى فتحي للإيقاف، بعد حصولهما على الإنذار الثاني خلال التعادل مع الرأس الأخضر.

تشخيص إصابة محمد شحاتة

فيما كشف محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن الإصابة التي تعرض لها محمد شحاتة خلال مباراة كاب فيردي، عبارة عن تمزق بالعضلة الضامة وسيغيب عن مباراة بتسوانا المقبلة، والمقرر لها الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

وسيخضع محمد شحاتة لمزيد من الفحوصات عقب وصول منتخب مصر للقاهرة.

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس تصفيات أمم أفريقيا

مصر 13 نقطة

بوتسوانا 7 نقاط

موريتانيا 4 نقاط

كاب فيردي 4 نقاط