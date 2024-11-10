الأحد 10 نوفمبر 2024
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صحة ومرأة

حمام زيت سهل التحضير لترطيب وتغذية الشعر

ترطيب الشعر
ترطيب الشعر

ترطيب وتغذية الشعر من الأمور التى تحافظ على جمال الشعر ولمعانه وتحميه من التقصف والجفاف والهيشان التى تؤثر على مظهره.

وترطيب وتغذية الشعر لا يكون من خلال الكريمات اليومية فقط، بل من خلال التغذية السليمة وشرب الماء الوفير وتطبيق الوصفات والزيوت الطبيعية على الشعر.

حمام زيت لترطيب وتغذية الشعر 

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، حمام زيت سهل التحضير لترطيب وتغذية الشعر.

المكونات:-

ملعقة كبيرة من كل من:

زيت زيتون 

زيت جوز الهند 

زيت الأرجان 

زيت الخروع 

زيت اللوز الحلو 

الطريقة:-

  • سخني كمية صغيرة من الزيت على نار هادئة أو باستخدام الميكروويف لمدة قصيرة (10-20 ثانية) حتى يصبح دافئًا، ولكن احذري من تسخينه بشكل مفرط.
  • قومي بتوزيع الزيت الدافئ على فروة الرأس والشعر من الجذور حتى الأطراف.
  • يمكن تدليك الفروة بلطف لتحفيز الدورة الدموية.
  • بعد تطبيق الزيت، قومي بتغطية الشعر بغطاء بلاستيكي أو منشفة دافئة لمدة نص تتراوح بين 30 دقيقة إلى ساعة.
  • بعد مرور الوقت المحدد، اغسلي شعرك جيدًا بالشامبو والماء الدافئ لإزالة الزيت.
  • يمكن تكرار حمام الزيت من مرة إلى مرتين في الأسبوع حسب حاجة الشعر.
  • للحصول على أفضل نتائج، يفضل تجنب استخدام منتجات تحتوي على مواد كيميائية قاسية بعد حمام الزيت.
  • إذا كان شعرك دهنيًا، يمكن تقليل كمية الزيت المستخدمة أو استخدام زيت خفيف مثل زيت اللافندر أو زيت الأرجان.
  • باستخدام حمام الزيت بشكل منتظم، يمكنك استعادة صحة شعرك وجماله، مما يساعد على تحقيق مظهر لامع وحيوي.
ترطيب الشعر 
ترطيب الشعر 

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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