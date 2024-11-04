فرد الشعر من الأمور التى تحرص عليها الفتيات خاصة الغير محجبات للخروج بشعر جميل وجذاب، ما يزيد من جمالهن.

وفرد الشعر ليس شرط أن يكون من خلال الطرق الصناعية والكيميائية التى تضر بالشعر وتدمر بصيلاته بل هناك وصفات طبيعية تساعد على فرد الشعر دون أى أضرار جانبية.

وصفة طبيعية لفرد الشعر

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية وسريعة لفرد الشعر وتنعيمه.

المكونات:-

2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

ملعقة كبيرة زيت الزيتون

ملعقة صغيرة عصير الليمون

ملعقة كبيرة عسل

الطريقة:-

في وعاء صغير، اخلطى زيت جوز الهند وزيت الزيتون جيدا.

اضيفي عصير الليمون والعسل واخلطيهم حتى تتجانس المكونات.

بعد غسل الشعر بالشامبو وتجفيفه قليلا، قسميه إلى أقسام.

ضعي كمية مناسبة من الخليط على كل قسم، مع التركيز على الأطراف.

دلكي فروة الرأس بلطف لمدة 5-10 دقائق لتحفيز الدورة الدموية.

اتركي الخليط على الشعر لمدة 30-60 دقيقة.

يمكنك تغطيته بقبعة شعر للحصول على أفضل النتائج.

اغسلي شعرك بالماء الفاتر وشامبو خفيف للتخلص من الخليط.

ستلاحظين نعومة وفرد للشعر بعد الاستخدام الأول.

يمكن تكرار هذه الوصفة مرة أسبوعيًا للحصول على نتائج أفضل.

يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من زيت الأرجان لمزيد من التغذية.

فرد الشعر

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.