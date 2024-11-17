رامي ربيعة يشارك في مران الأهلي بعد تعافيه من الإصابة (صور)

تعافي رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الإصابة العضلية التي لحقت به علي مستوي العضلة الضامة، ليشارك في مران القلعة الحمراء الذي أقيم اليوم علي ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وكان ربيعة تعرض للإصابة في العضلة الضامة خلال مشاركته رفقة الأهلي في مباراة زد بالدوري، والتي غادر علي أثرها ملعب اللقاء.

وأدي مدافع الأهلي برنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة ليصبح جاهزا تحت تصرف الجهاز الفني للقلعة الحمراء للاستعانة به خلال مباراة الاتحاد السكندري المقبلة بالدوري.

سبب غياب الشناوي عن مران الأهلي

وشهد مران النادي الأهلي اليوم الأحد غياب محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعدما كان مقرر أن ينتظم في مران الفريق اليوم.

وكان من المقرر أن ينتظم الشناوي في مران الأهلي اليوم بعد مغادرته معسكر المنتخب وتأكد غيابه عن مباراة بوتسوانا المقرر لها بعد غد الثلاثاء في ختام مشوار الفريق في تصفيات أمم أفريقيا المغرب 2025.

وعملت فيتو من مصدر أن غياب الشناوي عن مران الأهلي جاء بسبب حصول اللاعب علي راحة وذلك بعدما حصل علي أذن من الجهاز الفني للقلعة الحمراء.

وشهد مران الأهلي اليوم مشاركة ثلاث حراس فقط وهم حمزة علاء ومصطفي مخلوف وأحد حراس الناشئين وذلك في ظل غياب الشناوي وتواجد مصطفي شوبير رفقة المنتخب الوطني.

محمد رمضان يجدد تحذيره للاعبي الأهلي

كما جدد محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي تحذيراته عبر جروب واتس اب الخاص باللاعبين بشأن استخدام منصات التواصل الاجتماعي خاصة بعد أزمة خالد عبد الفتاح لاعب الفريق أمس والتي أعقبها اعتذار رسمي من اللاعب عبر منصات النادي الرسمية.

ويستعد الأهلي لمواجهته المقبلة فى الدوري أمام الاتحاد السكندري فى ثالث جولات المسابقة المحلية.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

خالد عبد الفتاح يعتذر لجماهير الأهلي

وعبر خالد عبد الفتاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تقديره الخالص لجماهير القلعة الحمراء واعتزازه الكبير بما لاقاه منها من دعم ومساندة منذ انضمامه للنادي.

وقال إنه يعتذر عما تناوله عبر حسابه بمنصة انستجرام اليوم، بشكل عفوي وغير مقصود بالمرة، مؤكدا أنه يرفض أي مساس بمشاعر جماهير الأهلي التي يدين لها بالكثير، والتي تقف دومًا خلف اللاعبين والجهاز الفني وتتحمل الكثير من أجل انتصارات الأهلي.

وكان خالد عبد الفتاح نشر صورة رفقة مروان حمدي لتهنئته بعيد ميلاده.

الصورة التي ظهرت على حساب لاعب الأهلي خالد عبد الفتاح، عبر حسابه بانستجرام، وهو يسير بجوار اللاعب مروان حمدي، لاعب بيراميدز، أثارت غضب جماهير الأهلي، وذلك بعد إساءة مروان حمدي لجماهير الأهلي في مباراة جمعت بين الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز.